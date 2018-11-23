На 143 км/час за "золотом": как украинцы стартовали в зимних видах спорта

Первый и единственный скелетонист Украины Владислав Гераскевич уже успел в очередной раз переписать историю. На этапе Кубка Северной Америки в канадском Уистлере — той самой трассе, где "скользили" участники ИО-2010, в первый же день соревнований 19-летний киевлянин завоевал "серебро". А на следующий день украинец прибавил, установив личный рекорд скорости — 143,6 км/час, и взял "золото", которое стало первой победой украинского скелетона. Далее в планах команды Влада — Кубок мира, стартующий этапом в латвийской Сигулде 3 декабря.

Вовсю катаются фигуристы. Танцоры Александра Назарова и Максим Никитин, также и в силу финансовых причин, покинули группу Игоря Шпильбанда в США, и с этого сезона работают с французским тренером Фабьяном Бурза. На этапах Гран-при — Skate America и NHK Trophy — они были далеки от пьедестала — восьмое и девятое место, но сам факт приглашения украинцев в эту элитную серию дорогого стоит.

Были сезоны, когда нас там видеть не хотели, а в последний раз в призы Гран-при украинцы попадали в 2009-м, когда Татьяна Волосожар каталась со Станиславом Морозовым. Кроме того, программы Назаровой и Никитина все так же "вкусны", с оригинальными поддержками, но нужно больше работать над техникой. В Хиросиме выступил и Ярослав Паниот (12-е место), который, провалив прошлый сезон, в том числе и ОИ-2018, вернулся к старому тренеру Вячеславу Загороднюку. Но работать над ошибками им предстоит много: в прыжковом плане в произволке Паниот развалился.

Вышли на трассы горнолыжники, но до Кубка мира не доехали. Пока Марсель Хиршер и Микаэла Шиффрин получали за победу в слаломе в Леви по третьему оленю, положенному к медалям, наши ребята обкатывались в турнирах рангом ниже. Ольга Кныш, участница ОИ в Пхенчхане, стартовала под эгидой FIS в итальянской Зольде — в двух гигантских слаломах стала 35-й и 32-й. Анастасия Шепиленко в первый день была 43-й. Наши прыгуны с трамплина последний раз соревновались в сентябре. 18-летний Евгений Марусяк на Кубке FIS в Румынии был 24-м, а лучшая осенняя позиция на Континентальном кубке — 54-я в Закопане. Александр Шумбарец на Кубке FIS в Румынии 70-й и 72-й, а Евгений Гребенюк — 59-й и 74-й.

В предвкушении: своя звезда и нота биатлона

Отсутствие ожидаемых наград на Олимпиаде-2018 внесло нотку раздора в нашу женскую сборную по биатлону. Коуч украинок Урош Велепец покинул команду, вслед за этим едва не завершила карьеру чемпионка ОИ-2014 Юлия Джима. Ни одну беседу пришлось провести президенту ФБУ Владимиру Брынзаку, прежде чем Юлия согласилась остаться. Но готовилась к сезону с Велепцом, возглавившим Словению. Брынзак: "В будущем цикле Джима будет лидером сборной, и вместе мы сможем создать боеспособную команду с прицелом на Пекин-2022. Мы договорились с Урошем и словенской федерацией, что подготовительную работу Юля пройдет со словенской сборной". К слову, межсезонье у Джимы вышло насыщенным — она нашла время и на благотворительные проекты, и на съемки для ТВ, в частности для шоу "Кто сверху?".

Также подготовку с отцом выбрала Анастасия Меркушина. В то время как старшим тренером украинок стал россиянин Андрей Прокунин, готовивший Корею к домашней Олимпиаде-2018. Помогают Прокунину коуч Дарьи Блашко белорус Владимир Махлаев, экс-тренер сборной Украины по лыжным гонкам Валерий Лесников, и остался Григорий Шамрай. Сейчас основа женской команды на сборах в швейцарском Ленцерхайде готовится к 1-му этапу Кубка мира (старт 2.12).

Лидер мужской сборной Сергей Семенов заверил: в этом году его физическая форма лучше, чем в предыдущем, когда он просто перегрузил себя. Во время подготовки к сезону он успел показать Украину своей девушке, швейцарской биатлонистке Аите Гаспарин.

Летний сезон лыжные акробаты во главе с олимпийским чемпионом Александром Абраменко провели на учебно-тренировочных сборах в Ивано-Франковске, Минске и Метменштеттене. В Швейцарии даже прошли первые соревнования, правда, на воде, где Александр занял 4-е место. Первый сбор на снегу прошел в Австрии с 4 по 14 ноября: "На снег не прыгали, просто покатались на лыжах. Хотелось побольше снега, катались на прошлогоднем, и не все трассы были открыты. Но вкатку прошли, ноги вспомнили, как лыжами управлять", — говорит фристайлист. Сейчас сборная отправилась в Финляндию до 20 декабря. "Там состоятся первый и второй кубки Европы, где мы проверим техническую готовность молодых спортсменов", — рассказал тренер сборной Энвер Аблаев. А Кубок мира начнется только в феврале в США. Но не спортом единым — в перерывах между сборами Абраменко успел сыграть свадьбу с российской фристайлисткой Александрой и съездил на медовый месяц в Париж. А в минувший уикенд получил свою звезду на киевской "Аллее славы".

Потери этого сезона

Не отобравшись на свою 6-ю Олимпиаду, бронзовый призер ЧМ-2009 Валентина Шевченко добегала минувший сезон и завершила карьеру в 42 года. И вскоре была приглашена в тренерский штаб биатлонистов. По словам президента ФБУ, ее подключили к подготовке натурализованных россиянок Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко.

Паузу в карьере взяла 25-летняя фристайлистка Анастасия Новосад, которая завоевала лицензию ОИ-2018, но пропустила их, так как готовилась стать мамой. Сейчас Новосад воспитывает маленькую дочку, а тренер сборной Аблаев сообщил: ее возвращение к тренировкам планируют на май 2019-го.

Фактически завязал с... одиночеством фигурист Иван Павлов. Не попав на ОИ-2018 и провалив ЧМ, в мае двукратный чемпион Украины и победитель Европейского юношеского Олимпийского фестиваля огорошил новостью, что переходит в парное катание и будет кататься с 13-летней киевлянкой Софией Голиченко. Соревнуются пока по юниорам.