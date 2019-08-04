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На Игры-2020 в Токио приедут около 15 тысяч спортсменов

Сегодня, 17:30

Максимальное количество атлетов для Олимпиады составляет 11 090 человек и 4400 - для Паралимпиады

Олимпийский стадион достроят к концу года

Олимпийский стадион достроят к концу года / Фото: AFP

На Игры-2020 в Токио приедут около 15 тысяч спортсменов https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/6eb/e56/5d46ebe56ba2d.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/6eb/e56/5d46ebe56ba2d.jpg Другие Максимальное количество атлетов для Олимпиады составляет 11 090 человек и 4400 - для Паралимпиады

Более 15 тысяч спортсменов могут принять участие в Олимпийских и Паралимпийских игра в Токио в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе организационного комитета Олимпиады.

"Верхний предел по количеству спортсменов составляет 11090 человек для Олимпиады и 4400 – для Паралимпиады. Однако в реальности может приехать чуть меньше спортсменов", – рассказали в организации.

К примеру в Рио-2016 приехали 11 238 олимпийцев и 4342 паралимпийца.

По словам ее представителя, меньше чем за год до начала Игр степень подготовки к ним находится на высоком уровне. "Из 43 объектов, где пройдут соревнования, около 60% – это уже существовавшие ранее площадки. Мы в полной мере используем объекты не только в Токио, но и в других префектурах. Главный стадион, а также Олимпийская деревня для спортсменов будут готовы к декабрю этого года, строительство остальных объектов также ведется в соответствии с графиком", – отметили в пресс-службе.

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Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) направил официальные приглашения всем государствам, входящим в МОК, а также сборной беженцев принять участие в Олимпиаде 2020 года. 

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Читайте также: Год до Олимпиады-2020: в Токио готовят сад императора, роботов и астронавтов

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября. Олимпийский огонь зажгут 11 марта – в память о трагедии 2011 года, а сама эстафета начнется 26 марта 2020 года с префектуры Фукусима.

Ранее оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио представил маршрут эстафеты олимпийского огня. Эстафета пройдет через все 47 префектур Японии. Во время эстафеты огонь, в частности, побывает на горе Фудзи и в храме Ицукусима, факелоносцы пробегут по главным историческим и популярным достопримечательностям страны. Эстафета также захватит районы, которые продолжают восстанавливаться после стихийных бедствий.

Напомним, что недавно были презентованы медали Олимпийских игр в Токио.

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Олимпийские игры спортсмены Токио Олимпиада-2020

Источник: ТАСС

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