Медали со смартфонов и планшетов: в Токио презентовали оригинальные награды Олимпиады-2020

Для олимпийских наград городские власти по всей стране собрали почти 79 тысяч тонн электроники

Презентация наград Токио-2020. Фото: AFP

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио на торжественной церемонии ровно за год до открытия соревнований представили дизайн медалей, которыми будут награждать спортсменов.

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На каждой из медалей изображена эмблема Олимпиады в Токио сферической формы с традиционным японским узором "итимацу" из расположенных в шахматном порядке четырехугольников белого цвета и индиго. Со всех сторон его обрамляют трехмерный многогранный "вихрь". На обратной стороне изображена богиня Ника из древнегреческой мифологии.

Вес олимпийских медалей составляет примерно 550 грамм. Их было решено частично сделать из бывшей в употреблении электроники, в первую очередь смартфонов и планшетов, которые собирали по всей стране.





















Для жителей Японии такая концепция оказалась вполне выгодна, поскольку обычно утилизация стоит денег и подобную аппаратуру просто так выбросить нельзя.

В результате за два года проведения акции городские власти по всей стране собрали почти 79 тысяч тонн электроники. Все эти меры помогли добыть 32 кг золота, 3,5 тонн серебра и 2,2 тонны бронзы для изготовления олимпийских медалей.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, а Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября.

Напомним, что американская аналитическая компания Gracenote прогнозирует Украине в Токио 16 медалей и 17-е общекомандное место. При этом 8 наград — золотые. Для сравнения: на Играх в Рио-2016 "сине-желтые" финишировали 31-ми: 11 медалей, из которых две золотых — у Олега Верняева и Юрия Чебана, пять серебряных и четыре бронзовых. И если Юрий уже переквалифицировался из гребца в тренеры, то Олег снова среди претендентов на титул в спортивной гимнастике.

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