На ковре Бухареста все под Оксаной: украинка выиграла золото чемпионата Европы по борьбе
Красавица из Ивано-Франковской области поочередно разделалась с соперницами из Азербайджана, Турции и Болгарии
Украинская борчиха Оксана Ливач завоевала золото чемпионата Европы, который проходит в Бухаресте. В весовой категории до 50 кг украинка поочередно победила азербайджанку Туркан Насирову и представительницу Турции Эвин Демирхан, а в финале одолела болгарскую спортсменку Миглену Селишку.
Оксане Ливач – 21 год. Она родом из города Долина Ивано-Франковской области. В 2014 году она стала чемпионкой Европы среди кадетов, а в прошлом году - уже бронзовой призеркой взрослого чемпионата мира. Интересно, что ее тренирует Андрей Стадник - украинский борец вольного стиля, серебряный призер летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине, который женат на чемпионке мира Марие Стадник.
Для Украины эта медаль Оксаны Ливач стала третьей на текущем чемпионате Европы и первой - золотой. До этого бронзовые награды завоевали Василий Шуптар и Александр Хоцяновский.
Как сообщалось ранее, победительница чемпионата мира в Будапеште получила признание в Украине. Борчиху Аллу Черкасову назвали лучшей спортсменкой месяца в стране.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " На ковре Бухареста все под Оксаной: украинка выиграла золото чемпионата Европы по борьбе". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"
Источники:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России вынесли приговор убийцам 20-летнего чемпиона Европы по вольной борьбе
Убийцы наносили удары ножом и арматурой, а затем угрожали свидетелям пистолетом