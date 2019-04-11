На ковре Бухареста все под Оксаной: украинка выиграла золото чемпионата Европы по борьбе

Красавица из Ивано-Франковской области поочередно разделалась с соперницами из Азербайджана, Турции и Болгарии

Оксана Ливач - сверху. Фото: Getty Images

Украинская борчиха Оксана Ливач завоевала золото чемпионата Европы, который проходит в Бухаресте. В весовой категории до 50 кг украинка поочередно победила азербайджанку Туркан Насирову и представительницу Турции Эвин Демирхан, а в финале одолела болгарскую спортсменку Миглену Селишку.

Оксане Ливач – 21 год. Она родом из города Долина Ивано-Франковской области. В 2014 году она стала чемпионкой Европы среди кадетов, а в прошлом году - уже бронзовой призеркой взрослого чемпионата мира. Интересно, что ее тренирует Андрей Стадник - украинский борец вольного стиля, серебряный призер летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине, который женат на чемпионке мира Марие Стадник.

Для Украины эта медаль Оксаны Ливач стала третьей на текущем чемпионате Европы и первой - золотой. До этого бронзовые награды завоевали Василий Шуптар и Александр Хоцяновский.

Как сообщалось ранее, победительница чемпионата мира в Будапеште получила признание в Украине. Борчиху Аллу Черкасову назвали лучшей спортсменкой месяца в стране.

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