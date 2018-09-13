На Юношеские Олимпийские игры поедут 55 украинских атлетов

55 юных атлетов будут представлять Украину на III летних Юношеских Олимпийских играх, которые с 6 по 18 октября пройдут в аргентинском Буэнос-Айресе.



Поименный состав команды в соответствии с полученным украинскими спортсменами лицензий для участия в Играх и предложений национальных федераций по олимпийским видам спорта утвердил Исполнительный комитет Национального олимпийского комитета Украины.



Украинцы будут выступать в 22-х видах спорта, а именно: бадминтоне, баскетболе 3х3, боксе, борьбе вольной, велоспорте, гребле академической, гребле на байдарках и каноэ, гимнастике спортивной, гимнастике художественной, дзюдо, каратэ, легкой атлетике, плавании, скалолазании, спортивной акробатике, стрельбе из лука, стрельбе пулевой, прыжках в воду, современном пятиборье, теннисе, тхэквондо, фехтовании.



Наши юные олимпийцы, которые завоевали право защищать честь Украины на самом престижном спортивном форуме планеты, представляют 19 регионов страны.



Надо отметить, что еще 2 лицензии (в тяжелой атлетике) находятся в стадии ожидания подтверждения.



В олимпийском Буэнос-Айресе в течение 12 дней будут соревноваться 3998 юных атлетов (1999 юношей и 1999 девушек) в возрасте 15-18 лет из 206-ти стран, которые разыграют награды в 32 видах спорта.



Отметим, за историю выступлений на летних и зимних Юношеских Олимпийских играх украинцы получили 70 медалей, 20 из которых высшей пробы, 22 серебряных и 28 бронзовых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как Александр Волков учил Бубку и Левченко бросать штрафные