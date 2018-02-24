Национальная традиция: российские спортсмены продолжают попадаться на допинге

На этот раз мельдоний обнаружили в организме атлета из летних видов спорта

Немецкий журналист Хайо Зеппельт на своей странице в twitter сообщил о том, что один из российских спортсменов, имя которого не уточняется, сдал положительной допинг-тест. По его информации, это атлет из летних видов спорта.

"Еще один российский спортсмен сдал допинг-тест. На этот раз спотсмен из летних видов спорта. У него нашли: мельдоний. WADA подтвердило ARD, что ведется расследование. В этом случае возникли проблемы с контейнеры для допинг-проб", – написал Зеппельт.

Добавим, что Россия, несмотря на все наказания и ограничения со стороны МОК и WADA, уже успела оскандалиться на Олимпиаде-2018.

Напомним, что ранее российские керлингисты Крушельницкий и Брызгалова стали бронзовыми призерами турнира в дабл-миксте, однако затем россиянин провалил допинг-тест.

В обеих пробах спортсмена был обнаружен запрещенный препарат мельдоний. CAS в четверг аннулировал результаты российского дуэта. Норвежцы получат отобранную у россиян медаль Олимпиады до церемонии закрытия.

А затем стало известно, что допинг-проба 30-летней Надежды Сергеевой, взятая 18 февраля, дала положительный результат на запрещенное вещество – триметазидин. Сергеева Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях двухместных экипажей в бобслее. CAS аннулировал результаты спортсменок и дисквалифицировал россиянку.