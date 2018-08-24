Насколько вы знаете украинский спорт: викторина ко Дню Независимости

Прошли времена, когда организаторы соревнований в панике искали гимн незнакомой им державы или путали сине-желтый стяг с флагом УССР. Украинские спортсмены уже давным-давно заставили весь мир с собой считаться, уважать и бояться. Сергей Бубка, Андрей Шевченко, Виталий и Владимир Кличко, Лилия Подкопаева, Яна Клочкова, Ольга Харлан – эти, да и многие другие, имена вписаны золотыми буквами в мировую историю.

27 лет – срок не малый. За это время было очень много ярких побед и достижений. Наши атлеты на всех континентах собирали охапками награды, били мировые рекорды, а когда надо было – то и соперников ради чемпионских поясов... Всего и не упомнишь. Чтобы освежить в памяти дела давно минувших дней, а может и почерпнуть для себя что-то новое, предлагаем вам принять участие в викторине, посвященной успехам украинского спорта времен независимости.