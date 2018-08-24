Казаки в Лондоне и "боевой раскрас" сборной: яркие патриотические поступки украинских спортсменов

На самом успешном чемпионате мира наши футболисты играли с флагом на лице, а Юрий Чебан приплыл к "золоту" Олимпиады на лодке с казаком

В начале 2000-х об Украине знали благодаря Андрею Шевченко и братьям Кличко. Сейчас же список знаменитых украинских спортсменов намного шире, а уважение болельщиков они зарабатывают не только результатами, но и поступками. Ко Дню независимости представляем вашему вниманию десятку самых ярких патриотических "выходок" наших спортсменов.

"Боевой раскрас" сборной Украины

В 2005 году сборная Украины впервые в истории пробилась в финальную часть чемпионата мира. Сделала это команда Олега Блохина за несколько туров до конца отборочного турнира, поэтому к домашнему мату против Турции сине-желтые подходили в качестве будущего участника мундиаля и решили этот момент отметить – на игру футболисты вышли с "боевой раскраской" в национальных цветах. Анатолий Тимощук пошел дальше и на протяжении всего ЧМ-2006, где Украина дошла до 1/4 финала, выступал с патриотической ленточкой в волосах.

Как казаки покоряли Лондон

Накануне старта Олимпиады-2012 сборная Украины по боксу решила поднять себе боевой дух и перед отлетом в Лондон Денис Беринчик, Александр Усик и Павел Ищенко выбрили казацкие "оселедцы" и позировали в шароварах. Уже на Играх Усик после каждой победы танцевал гопак, что стало его фирменной фишкой. Также стоит выделить патриотические татуировки, которыми усеяны наши атлеты. В итоге наши боксеры завоевали пять медалей Олимпиады-2012, две из них – золотые.

Патриот, готовый задушить за русскую речь, но только в шутку

Теннисист Сергей Стаховский нередко демонстрировал свою гражданскую позицию относительно событий на востоке Украины во время международных соревновании. Так, на Australian Open экс-первая ракетка Украины выступал в обуви с надписью: "Слава кіборги", а на победном для Стаховского турнире в США он вышел на корт в кроссовках с надписью: "Слава Україні". Также спортсмен был замечен в футболе с лозунгом "Україна – вільна країна". Правда, в недавнем интервью Стаховский перегнул с шуткой, в которой заявил, что задушил бы за русскую речь, и вынужден был принести свои извинения.

Кличко собственноручно пришивал ленточку

В апреле 2015 года Владимир Кличко проводил очередную защиту своих чемпионских титулов против американца Брайанта Дженнингса. Специально к этому бою украинец подготовил уникальные шорты с именами всех своих предыдущих соперников, местами и датой боев, а их изюминкой стал тот факт, что ленточки в цветах украинского флага боксер пришивал собственноручно. Позже шорты были проданы на благотворительном аукционе, а вырученные средства направлены украинским детям. Кстати, бой против Дженнингса стал последним победным в карьере Кличко.

Отказалась выступать, когда на родине гибнут люди

Украинская горнолыжница Богдана Мацьоцька отказалась от выступания на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Свое решение она и ее тренер-отец Олег Мацьоцький объяснили протестом против действий власти во время штурма Майдана 18 февраля 2014 года, когда погибли люди. "Во время Олимпиады, во время того, когда все делают перемирие с давних времен, с античных времен – это принцип Олимпиады – начать такую жестокую зачистку, начать убивать людей. Это просто...", – возмущался тренер. Сначала Богдана хотела продолжить выступление с траурной повязкой, но организаторы Игр в России запретили.

Отстоял вышиванку в суде

Чемпион мира и Европы по шашкам Юрий Аникеев осмелился пойти против Международной федерацией шашек (IDF), которая преимущественно состоит из россиян, а их штаб-квартира находится в Санкт-Петербурге. Украинец не боялся демонстрировать свою патриотическую позицию, участвовал в соревнованиях в вышиванке и критиковал президента РФ Путина. В отместку IDF сначала отстранила Аникеева от чемпионата Европы, а затем дисквалифицировала на три года. Официально – за "нарушения этического кодекса", мол, украинец "глумится над их символикой" и отпугивает спонсоров. Аникеев не стал мириться с таким решением, пошел в суд и выиграл дело! Его восстановили в правах, а IDF обязана еще и выплатить денежную компенсацию.

На патриотическом каноэ ко второму олимпийскому "золоту"

Олимпийский чемпион по гребле на каноэ Юрий Чебан к старту на Олимпиаде-2016 разукрасил свое каноэ в патриотическом стиле. "У меня был очень большой выбор, чем разрисовать лодку. Но я подумал, зачем мне рыбки, акулы. У меня есть шикарная, красивая страна, хочу покрасить лодку в национальные цвета", – признавался спортсмен. Сине-желтая лодка в итоге принесла спортсмену успех – сперва его по ошибке едва не лишили финала, а затем уже в решающем заплыве наш спортсмен на последних метрах вырвал золотую медаль, упав на финише в воду. Юрий не только завоевал второе "золото", но и установил олимпийский рекорд.

Помогал армии и нажил врагов в Испании

Футболист Роман Зозуля после начала военной операции на востоке Украины активно помогал воинам и даже создал благотворительный фонд для помощи на передовой и раненым в больницах. О своем гражданском долге футболист не забывал даже после отъезда в Испанию. Там деятельность Зозули не понравилась болельщикам "Райо Вальекано", обвинивших украинца в неонацистских взглядах, и те сорвали его переход в клуб. Позже стало известно, что около десятка представителей ультрас "Вальекано" воевали за террористов на Донбассе. Из-за этого украинец практически на полгода остался без большого футбола и теперь пытается вернуть былую форму во второй испанской лиге.

Заговорил по-украински в Москве

Боксер Александр Хижняк в 2017 году стал чемпионов Европы и победил на чемпионате мира. Неудивительно, что Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) признала его лучшим боксером года. Церемония вручения награды проходила в российском Сочи. Хижняка объявили на русском, он вышел на сцену и выступил с речью на украинском языке. "Мне очень приятно быть среди лучших боксеров мира. Очень приятно представлять именно свою страну не только здесь, но и на разных рингах во всем мире", – сказал лучший боксер года.

Олимпийское золото началось победой "за майдан"

Будущие олимпийские чемпионки Юлия Джима, Вита и Валя Семеренко, а также Елена Пидгрушная в декабре 2013 года стали победительницами эстафеты на этапе Кубка мира в Австрии. Во время награждения биатлонистки с пьедестала выкрикивали "За майдан!", а им болельщики отвечали "Слава Украине". Спустя почти три месяца девушки завоевали золотые медали в Сочи. В этот же день бывший глава страны Янукович сбежал в Россию.

Напомним, что недавно истерию в России вызвал поступок украинского защитника греческого ПАОКа Евгения Хачериди. После матча со "Спартаком" защитник потроллил болельщиков, показав им щитки в цветах украинского флага. Россияне, не отошедшие от "Слава Украине" от Виды и Вукоевича на ЧМ-2018, требовали наказать футболиста, но УЕФА даже не стал рассматривать этот эпизод.