Казаки в Лондоне и "боевой раскрас" сборной: яркие патриотические поступки украинских спортсменов

Сегодня, 09:05

На самом успешном чемпионате мира наши футболисты играли с флагом на лице, а Юрий Чебан приплыл к "золоту" Олимпиады на лодке с казаком

Фото AFP
Фото AFP

В начале 2000-х об Украине знали благодаря Андрею Шевченко и братьям Кличко. Сейчас же список знаменитых украинских спортсменов намного шире, а уважение болельщиков они зарабатывают не только результатами, но и поступками. Ко Дню независимости представляем вашему вниманию десятку самых ярких патриотических "выходок" наших спортсменов.

"Боевой раскрас" сборной Украины

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В 2005 году сборная Украины впервые в истории пробилась в финальную часть чемпионата мира. Сделала это команда Олега Блохина за несколько туров до конца отборочного турнира, поэтому к домашнему мату против Турции сине-желтые подходили в качестве будущего участника мундиаля и решили этот момент отметить – на игру футболисты вышли с "боевой раскраской" в национальных цветах. Анатолий Тимощук пошел дальше и на протяжении всего ЧМ-2006, где Украина дошла до 1/4 финала, выступал с патриотической ленточкой в волосах.

Как казаки покоряли Лондон

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Накануне старта Олимпиады-2012 сборная Украины по боксу решила поднять себе боевой дух и перед отлетом в Лондон Денис Беринчик, Александр Усик и Павел Ищенко выбрили казацкие "оселедцы" и позировали в шароварах. Уже на Играх Усик после каждой победы танцевал гопак, что стало его фирменной фишкой. Также стоит выделить патриотические татуировки, которыми усеяны наши атлеты. В итоге наши боксеры завоевали пять медалей Олимпиады-2012, две из них – золотые.

Патриот, готовый задушить за русскую речь, но только в шутку

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Теннисист Сергей Стаховский нередко демонстрировал свою гражданскую позицию относительно событий на востоке Украины во время международных соревновании. Так, на Australian Open экс-первая ракетка Украины выступал в обуви с надписью: "Слава кіборги", а на победном для Стаховского турнире в США он вышел на корт в кроссовках с надписью: "Слава Україні". Также спортсмен был замечен в футболе с лозунгом "Україна – вільна країна". Правда, в недавнем интервью Стаховский перегнул с шуткой, в которой заявил, что задушил бы за русскую речь, и вынужден был принести свои извинения.

Кличко собственноручно пришивал ленточку

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В апреле 2015 года Владимир Кличко проводил очередную защиту своих чемпионских титулов против американца Брайанта Дженнингса. Специально к этому бою украинец подготовил уникальные шорты с именами всех своих предыдущих соперников, местами и датой боев, а их изюминкой стал тот факт, что ленточки в цветах украинского флага боксер пришивал собственноручно. Позже шорты были проданы на благотворительном аукционе, а вырученные средства направлены украинским детям. Кстати, бой против Дженнингса стал последним победным в карьере Кличко.

Отказалась выступать, когда на родине гибнут люди

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Украинская горнолыжница Богдана Мацьоцька отказалась от выступания на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Свое решение она и ее тренер-отец Олег Мацьоцький объяснили протестом против действий власти во время штурма Майдана 18 февраля 2014 года, когда погибли люди. "Во время Олимпиады, во время того, когда все делают перемирие с давних времен, с античных времен – это принцип Олимпиады – начать такую жестокую зачистку, начать убивать людей. Это просто...", – возмущался тренер. Сначала Богдана хотела продолжить выступление с траурной повязкой, но организаторы Игр в России запретили.

Отстоял вышиванку в суде

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Чемпион мира и Европы по шашкам Юрий Аникеев осмелился пойти против Международной федерацией шашек (IDF), которая преимущественно состоит из россиян, а их штаб-квартира находится в Санкт-Петербурге. Украинец не боялся демонстрировать свою патриотическую позицию, участвовал в соревнованиях в вышиванке и критиковал президента РФ Путина. В отместку IDF сначала отстранила Аникеева от чемпионата Европы, а затем дисквалифицировала на три года. Официально – за "нарушения этического кодекса", мол, украинец "глумится над их символикой" и отпугивает спонсоров. Аникеев не стал мириться с таким решением, пошел в суд и выиграл дело! Его восстановили в правах, а IDF обязана еще и выплатить денежную компенсацию.

На патриотическом каноэ ко второму олимпийскому "золоту"

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Олимпийский чемпион по гребле на каноэ Юрий Чебан к старту на Олимпиаде-2016 разукрасил свое каноэ в патриотическом стиле. "У меня был очень большой выбор, чем разрисовать лодку. Но я подумал, зачем мне рыбки, акулы. У меня есть шикарная, красивая страна, хочу покрасить лодку в национальные цвета", – признавался спортсмен. Сине-желтая лодка в итоге принесла спортсмену успех – сперва его по ошибке едва не лишили финала, а затем уже в решающем заплыве наш спортсмен на последних метрах вырвал золотую медаль, упав на финише в воду. Юрий не только завоевал второе "золото", но и установил олимпийский рекорд.

Помогал армии и нажил врагов в Испании

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Футболист Роман Зозуля после начала военной операции на востоке Украины активно помогал воинам и даже создал благотворительный фонд для помощи на передовой и раненым в больницах. О своем гражданском долге футболист не забывал даже после отъезда в Испанию. Там деятельность Зозули не понравилась болельщикам "Райо Вальекано", обвинивших украинца в неонацистских взглядах, и те сорвали его переход в клуб. Позже стало известно, что около десятка представителей ультрас "Вальекано" воевали за террористов на Донбассе. Из-за этого украинец практически на полгода остался без большого футбола и теперь пытается вернуть былую форму во второй испанской лиге.

Заговорил по-украински в Москве

Боксер Александр Хижняк в 2017 году стал чемпионов Европы и победил на чемпионате мира. Неудивительно, что Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) признала его лучшим боксером года. Церемония вручения награды проходила в российском Сочи. Хижняка объявили на русском, он вышел на сцену и выступил с речью на украинском языке. "Мне очень приятно быть среди лучших боксеров мира. Очень приятно представлять именно свою страну не только здесь, но и на разных рингах во всем мире", – сказал лучший боксер года.

Олимпийское золото началось победой "за майдан"

Будущие олимпийские чемпионки Юлия Джима, Вита и Валя Семеренко, а также Елена Пидгрушная в декабре 2013 года стали победительницами эстафеты на этапе Кубка мира в Австрии. Во время награждения биатлонистки с пьедестала выкрикивали "За майдан!", а им болельщики отвечали "Слава Украине". Спустя почти три месяца девушки завоевали золотые медали в Сочи. В этот же день бывший глава страны Янукович сбежал в Россию.

Напомним, что недавно истерию в России вызвал поступок украинского защитника греческого ПАОКа Евгения Хачериди. После матча со "Спартаком" защитник потроллил болельщиков, показав им щитки в цветах украинского флага. Россияне, не отошедшие от "Слава Украине" от Виды и Вукоевича на ЧМ-2018, требовали наказать футболиста, но УЕФА даже не стал рассматривать этот эпизод.
Владимир Кличко, Сборная Украины, Сергей Стаховский, Роман Зозуля, Юрий Чебан, Денис Беринчик, сборная Украины по биатлону, Богдана Мацьоцька, Александр Хижняк, Юрий Аникеев

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