Неделя в истории спорта: отмечаем 107 лет клубу Пеле и 18 лет самой крупной победе в футболе
Эта неделя подарила нам рождение "Сантоса" и первый марафон на современных Олимпиадах
Нынешняя неделя богата на дни рождения знаковых событий в мире спорта. "Сегодня" выбрали самые интересные из них, начиная с девятнадцатого века.
8 апреля 1996
"Шарлотт Хорнетс" прервали рекордную домашнюю 44-матчевую серию побед "Чикаго Буллз" в НБА (98:97). У "быков" 40 очков набрал, но смазал решающую "двушку", Майкл Джордан, ныне владелец "Шарлотт Хорнетс".
10 апреля 1896
Греческий бегун Спиридон Луис выиграл первый марафон на современных Олимпиадах. Время: 2:58:50. На последних Играх-2016 кениец Кипчоге пробежал 42 км 195 м на 50 минут быстрее.
Спиридон Луис
11 апреля 2001
Самая крупная победа в матче футбольных сборных: в квалификации ЧМ Австралия разобрала Американское Самоа со счетом 31:0. С 13 рекордными голами от Арчи Томпсона. Хронометристы сбились, табло в конце показывало 32:0, но ФИФА позже откорректировало счет. Из 20 игроков команды Американского Самоа, тогда последней, 203-й в рейтинге ФИФА, из-за проблем с паспортами приехал только вратарь, некоторые из наспех собранных впервые играли 90 минут, было трое 15-летних.
14 апреля 1912
После 14-часового собрания над швейцарской пекарней в Сантосе создан ФК, где вырастет Король футбола Пеле. Кстати, сын первого президента "Сантоса" — Ари Патуска, тогда отосланный учиться на бухгалтера в Швейцарию, стал первым видным бразильским легионером в Европе: чемпионом Швейцарии и игроком миланского "Интера".
Как сообщалось ранее, Король футбола Пеле был госпитализирован в Париже. 78-летнего бразильца доставили в одну из больниц после приступа столбняка и лихорадки. Позже Пеле заявил, что он снова готов играть в футбол.
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