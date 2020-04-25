Коронавирус или спорт: кто побеждает? Онлайн-трансляция

Новая эра: пока спорт проигрывает COVID-19, но появляется все больше позитивных сигналов

Пандемия нового коронавируса нанесла по-настоящему серьезный удар по всему миру – границы закрыты, пассажирское авиасообщение остановлено, во многих странах не работает даже внутренний транспорт, а людям рекомендовано сидеть на карантине и не выходить на улицу без острой необходимости.

В таких условиях спорт, естественно, оказался на паузе. Евро-2020 и Олимпиада-2020 перенесены на следующий год, а внутренние чемпионаты приостановлены. Но уже появляются и первые позитивные для спорта сигналы. Например, шведы планируют начать футбольный чемпионат 14 июня, а немцы не исключают возможность возобновить матчи с 9 мая.

Коронавирус и спорт: онлайн трансляция

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