Ходят на руках и качают пресс с собакой: как украинские спортсмены тренируются дома

Наши атлеты поддержали челлендж #тренуйсявдома и в социальных сетях показали, как занимаются дома

Украина, как и большинство стран мира, находится в режиме карантина из-за пандемии коронавируса – граждан просят не выходить на улицу без необходимости и максимально уменьшить контакты. Все спортивные соревнования в Украине отменены, на следующий год перенесены топовые турниры 2020 – Евро и Олимпиада.

В этих условиях украинские спортсмены также оказались на карантине, и, как могут, поддерживают форму в домашних условиях. Наши атлеты поддержали акцию #тренуйсявдома в социальных сетях.

Читайте также: Коронавирус против спорта в режиме онлайн

Легкоатлетка Ирина Геращенко занимается вместе с собачкой. Отжимается, качает пресс, приседает и выполняет другие упражнения:

Чемпионка мира и Европы по дзюдо Дарья Белодед дома крутит педали, делает планку, прыгает со скакалкой, занимается с гантелями и со своим отцом-тренером. Среди других роликов, ее тренировки – едва ли не самые разнообразные:

Реклама

Дарья Белодед: тренировка в условиях карантина

Очень креативно к созданию ролика подошел наш лучник Виктор Рубан. В 2008 году он стал олимпийским чемпионом в Пекине, а теперь стреляет в "яблочко" дома:

Не отстает в креативе и прыгун в воду Илья Кваша. Это точно первое место за актерскую игру!

Гимнастка Диана Варинская, которой недавно исполнилось 19 лет, дома даже ходит на руках!

Первая ракетка Украины Элина Свитолина показала всего одно упражнение:

А вот так занимается каратистка-красавица Анита Серегина. Девушка завоевала 9 медалей чемпионата Европы, включая три "золотых", и победила на Европейских Играх в 2019 году.

Гребец Иван Довгодько дома использует не только гантели и штангу, а также крутит педали на велосипеде и имитирует греблю на специальном тренажере:

Читайте также: "Очень тяжелое положение" – Шевченко рассказал о состоянии своих друзей, заразившихся коронавирусом

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама