"Обещал попробовать после окончания карьеры": Беленюк хочет в ММА и рассчитывает на помощь Ломаченко

Серебряный призер Олимпийских игр-2016 в греко-римской борьбе Жан Беленюк рассказал о возможном переходе в MMA.
"У меня есть мысли о том, чтобы попасть на сбор Ломаченко, поработать с его отцом, чтобы он хотя бы поставил мне азы боевой техники. Я понимаю, что боксерская техника на низком уровне. Мне нужно в этой части ее улучшить. Заниматься борьбой и MMA одновременно неправильно, ведь я буду себя распылять.
Я обещал, что после борцовской карьеры я попробую тренироваться для начала. Если я буду видеть потенциал в этой сфере, и буду понимать, что готов выходить в клетку и показывать достойный результат, то почему нет. Только это вопрос не на сегодня, а на тот момент, когда я закончу с борьбой. Если бы олимпиада была в этом году, то это было бы с сентября, а так как олимпиада переносится, то это тоже переносится на год вперед", – сказал Беленюк.
Напомним, мы рассказывали, как украинец Новиков сенсационно выиграл чемпионат Европы по греко-римской борьбе в Риме, разгромив в финальном поединке весовой категории до 87 кг опытного венгра Виктора Лоринца.
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