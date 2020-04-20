"Обещал попробовать после окончания карьеры": Беленюк хочет в ММА и рассчитывает на помощь Ломаченко

Серебряный призер Олимпийских игр-2016 в греко-римской борьбе Жан Беленюк рассказал о возможном переходе в MMA.

"У меня есть мысли о том, чтобы попасть на сбор Ломаченко, поработать с его отцом, чтобы он хотя бы поставил мне азы боевой техники. Я понимаю, что боксерская техника на низком уровне. Мне нужно в этой части ее улучшить. Заниматься борьбой и MMA одновременно неправильно, ведь я буду себя распылять.

Я обещал, что после борцовской карьеры я попробую тренироваться для начала. Если я буду видеть потенциал в этой сфере, и буду понимать, что готов выходить в клетку и показывать достойный результат, то почему нет. Только это вопрос не на сегодня, а на тот момент, когда я закончу с борьбой. Если бы олимпиада была в этом году, то это было бы с сентября, а так как олимпиада переносится, то это тоже переносится на год вперед", – сказал Беленюк.