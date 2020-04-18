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"Обмануть сознание и перепрыгнуть забор": секреты подготовки российской конкурентки Магучих

18 апреля, 23:01

Елена Павлова

Тренер Ласицкене считает, что когда адреналиновый баланс меняется, человек начинает творить чудеса

Тренер трехкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян рассказал о своей методике тренировок. Оказывается главная конкурентка украинских звезд Ярославы Магучих и Юлии Левченко умеет обманывать свое сознание. Ранее мы писали, что россиянка, оставившая украинку Магучих без "золота" ЧМ, пошла войной на власть страны.

"Когда адреналиновый баланс меняется, человек начинает творить чудеса. Может одним прыжком перемахнуть через высоченный забор, залезть на отвесную стену и так далее. Моя задача — воссоздать этот процесс в условиях соревнований. Условно говоря, я должен дать своей спортсменке умение перепрыгнуть забор, не задумываясь о его высоте, а не остановиться в оцепенении перед препятствием. Поэтому и стараюсь выстраивать весь тренировочный процесс в обход сознания", – цитирует Габриляна RT.

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Мария Ласицкене

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Мария Ласицкене

"Говорите, словно речь идет о перестановке мебели в комнате? Так и есть. Нужно просто найти способ войти в эту "комнату". Это сложно, когда руководствуешься традиционным пониманием тех принципов и той сознательной психологии, в которой живет и существует человек. У нас же все по-другому. Я, например, полностью исключил из нашего с Марией тренировочного рациона идеомоторику, то есть запретил ей даже думать о движениях", — говорит Габрилян RT.

Смотрите сюжет о Ярославе Магучих – лучшей молодой легкоатлетке Европы

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