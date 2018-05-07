Официально: медалистка Олимпиады-2018 уезжает из России в Канаду

Вчера, 18:52

Фигуристка Евгения Медведева ушла от своего тренера Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру

Слева - направо: Медведева, Тутберидзе, Загитова. Фото Getty
Слева - направо: Медведева, Тутберидзе, Загитова. Фото Getty

Двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр-2018 российская фигуристка Евгения Медведева сообщила о том, что прекращает сотрудничество с Этери Тутберидзе и начинает тренироваться в Канаде под руководством Брайана Орсера.

Ранее о прекращении сотрудничества Медведевой и Тутберидзе заявил Ренат Лайшев, директор Центра спорта и образования "Самбо-70", который представляет фигуристка.

Напомним, что Евгения тренировалась у Этери Тутберидзе с восьми лет. О том, что именно испортило отношения между тренером и фигуристкой, неизвестно. На Олимпиаде-2018 другая подопечная Тутберидзе 15-летняя Алина Загитова опередила Медведеву и завоевала "золото".

"Прежде всего, хочу поблагодарить Этери Тутберидзе и весь тренерский штаб за долгую, плодотворную, порой очень сложную работу. За огромное терпение, которое они проявляли по отношению ко мне и невероятную тренерскую, профессиональную выдержку. Эти люди дали мне жизнь в фигурном катании и привели к таким высоким результатам, которыми я по праву могу гордиться", – сказала Медведева.

"Переходя к теме событий последних дней, хочу прояснить ситуацию. Я буду продолжать выступать за Россию, оставаясь в школе "Самбо-70", тренируясь при этом у канадского специалиста Брайана Орсера. Делаю я это для того, что бы использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне", – добавила она.

 Под руководством Тутберидзе фигуристка, помимо двух серебряных олимпийских медалей, выиграла два "золота" чемпионатов мира и Европы.

Ранее в СМИ появилась информация, что Евгения Медведева собирается сменить не только тренера, но страну. Якобы Медведева намеревалась сменить спортивное гражданство.
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Источник:

РСпорт

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