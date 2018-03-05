Завоевавшая олимпийскую медаль фигуристка из России решила сменить гражданство – СМИ

Евгения Медведева якобы приняла решение уйти от своего тренера Этери Тутберидзе и выступать за другую страну

Неожиданные новости пришли из мира фигурного катания. По данным российских СМИ, 18-летняя фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Евгения Медведева приняла решение уйти от своего тренера Этери Тутберидзе.

По информации СМИ, причиной стали разногласия, возникшие между спортсменкой и ее наставницей.

Более того, Медведева якобы всерьез задумывается о том, чтобы начать выступать за другую страну. Однако свое окончательное решение спортсменка пока не озвучивала.

Напомним, что Евгения тренировалась у Этери Тутберидзе с восьми лет. О том, что именно испортило отношения между тренером и фигуристкой, неизвестно. На Олимпиаде-2018 другая подопечная Тутберидзе 15-летняя Алина Загитова опередила Медведеву и завоевала "золото".

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Ранее мы писали, что Евгения Медведева показала, где от Международного олимпийского комитета прятали свой флаг российские спортсмены.

Сборная России была отстранена от участия в Олимпийских играх-2018. В Пхенчхан отправились только спортсмены, получившие приглашение от МОК. Им запретили использовать национальные символы и присвоили особый статус "Олимпийских атлетов из России".