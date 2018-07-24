Украинская саблистка Ольга Харлан не смогла защитить титул чемпионки мира на соревнованиях в китайском Уси.

Харлан начала выступление под первым номером посева. В стартовом поединке, в 1/32 финала, украинка не испытала проблем с канадкой Мариссой Понич (15:7), однако в следующем бою Харлан довольно неожиданно проиграла китаянке Яци Шао (13:15), которая занимает 35-ю строчку в мировом рейтинге FIE.

В 1/16 финала выступление также закончила другая украинка Алина Комащук. На этой стадии Комащук уступила итальянке Ирен Векки (12:15). Причем этапом ранее Векки выбила из борьбы еще одну представительницу от Украины Юлию Бакастову, обыграв ее со счетом – 15:7.

Елена Воронина, в свою очередь, не смогла преодолеть квалификацию, не справившись с Понич (14:15), и закончила выступление на мировом первенстве в первый соревновательный день.

Напомним, что на чемпионате мира в Уси сборная Украины уже взяла две медали. Наши шпажисты Богдан Никишин и Роман Свичкарь выиграли "бронзу" в личном разряде.