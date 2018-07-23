Богдан Никишин и Роман Свичкарь выиграли "бронзу" чемпионата мира

Сразу две медали завоевали сегодня украинские шпажисты на чемпионате мира по фехтованию. Богдан Никишин и Роман Свичкарь взяли по "бронзе". Украинцы дошли до полуфинала мирового первенства, где синхронно проиграли.

Лидер мирового рейтинга Богдан Никишин в 1/2 финала не сумел справиться с венесуэльцем Рубеном Лимардо – 4:7. Для Богдана – это первая индивидуальная награда чемпионата мира. В команде он собирал полный комплект мировых наград.

А вот для Романа Свичкаря – это вообще первая серьезная награда в карьере. В полуфинале украинец уступил французу Яннику Борелю.

На чемпионате мира не проводятся поединки за третье место в соревнованиях шпажистов.

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