Богдан Никишин и Роман Свичкарь выиграли "бронзу" чемпионата мира
Украинские шпажисты дошли до полуфинала мирового первенства
Сразу две медали завоевали сегодня украинские шпажисты на чемпионате мира по фехтованию. Богдан Никишин и Роман Свичкарь взяли по "бронзе". Украинцы дошли до полуфинала мирового первенства, где синхронно проиграли.
Лидер мирового рейтинга Богдан Никишин в 1/2 финала не сумел справиться с венесуэльцем Рубеном Лимардо – 4:7. Для Богдана – это первая индивидуальная награда чемпионата мира. В команде он собирал полный комплект мировых наград.
А вот для Романа Свичкаря – это вообще первая серьезная награда в карьере. В полуфинале украинец уступил французу Яннику Борелю.
На чемпионате мира не проводятся поединки за третье место в соревнованиях шпажистов.
Ранее мы писали, что украинские саблистки остались без экипировки и оружия перед чемпионатом мира.
Ранее мы писали, что чемпионка мира по фехтованию разделась на пляже. Тогда Росселла Фьяминго также порадовала своих фанатов фотографией в бикини на фоне моря.
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