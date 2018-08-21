ФОТОФАКТ. Ольга Харлан в крохотном бикини загорает в Хорватии

Одна из лучших саблисток планеты украинка Ольга Харлан выложила в соцсети фотографию с отдыха. На ней Ольга в сексуальном бикини загорает на море. Судя по тегам, наша фехтовальщица проводит время в хорватской Пуле.

"Наслаждаясь моментом, наслаждаюсь жизнью", – подписала пляжное фото олимпийская чемпионка.

Напомним, что в июле Ольга Харлан стала победительницей Кубка мира-2018. В общем зачете она опередила россиянку Софию Великую и Анну Мартон из Венгрии. Для украинки это третий триумф на Кубке мира. В 2013 и 2014 годах она также становилась лучшей в общем зачете.

При этом на последних чемпионатах Европы и мира Харлан показала не лучшие результаты. На европейском первенстве украинка покинула одиночный турнир на стадии 1/8 финала, уступив румынке Бьянке Паску. А на чемпионате мира Харлан не сумела защитить титул, проиграв в 1/16 финала китаянке Яци Шао.

Ранее мы писали, что чемпионка мира по фехтованию разделась на пляже. Тогда Росселла Фьяминго также порадовала своих фанатов фотографией в бикини на фоне моря.