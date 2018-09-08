Олимпийская чемпионка Елена Костевич стала чемпионкой мира в новой дисциплине

Украинская спортсменка Елена Костевич завоевала золотую медаль на чемпионате мира по спортивной стрельбе в дисциплине пистолет на дистанции 25 м. Развязка соревнований оказалась просто эпической. Костевич и россиянка Виталина Бацарашкина показали одинаковый результат.

После первой перестрелки (5 выстрелов) снова равенство. Во второй перестрелке у Костевич после 2-го выстрела произошла техническая неполадка с пистолетом, поэтому ей пришлось отложить три выстрела. В это время россиянка не допустила промахов, и у Костевич был только один шанс продолжить борьбу за золото – попадать все три выстрела. И она это сделала!

Третья перестрелка! Тут уже нервы не выдержали у спортсменок. Но если украинка сделала два промаха, то россиянка – целых три! А это означало, что чемпионкой мира стала Елена Костевич!

Никогда ранее Костевич не завоевывала медалей в дисциплине стрельба из пистолета с 25 м. Ее коронной дисциплиной считалась стрельба из пневматического пистолета на дистанции 10 м. На нынешнем чемпионате мира в Корее Костевич в ней не сумела пробиться в финал.

Ранее мы писали, что Елена Костевич и Олег Омельчук стали третьими в смешанных соревнованиях на чемпионате мира.

Напомним, что осенью прошлого года олимпийская чемпионка Елена Костевич стала мамой. Спортсменка родила дочь, которую назвали Софией.

Костевич вышла замуж в мае прошлого года. Избранником девушки стал ее давний поклонник проживающий в Австрии. При этом сообщалось, что 32-летняя спортсменка не собиралась менять гражданство и продолжит выступление за сборную Украины.

В интервью "Сегодня" Елена Костевич призналась, что мечтает о титуле спортсменки года и хочет сняться в сериале в детективной роли. А также рассказала, зачем отдыхает от спортивного костюма и чем не может насладиться в Киеве.