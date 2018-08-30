Олимпийская чемпионка Осипенко-Радомская дисквалифицирована на четыре года

Олимпийская чемпионка Игр-2008 в Пекине байдарочница Инна Осипенко-Радомская дисквалифицирована на четыре года за отказ пройти внесоревновательный допинг-тест. 36-летняя Осипенко-Радомская, которая также завоевала два "серебра" в Лондоне-2012 и "бронзу" Игр-2016 году, не участвовала в соревнованиях с момента отказа от теста в мае 2018 года.

Отметим, что Осипенко-Радомская до 2014 года выступала за Украину, а затем сменила спортивное гражданство и участвовала в соревнованиях как представитель Азербайджана, завоевав золотую, две серебряные и три бронзовые медали чемпионата мира.

"Четырехлетняя дисквалификация громко говорит всем нашим спортсменам, что они должны играть по правилам. Если спортсмены думают, что, уклонившись от допинг-теста, они избегут наказания, им нужно подумать еще раз, так как мы будем действовать строго по правилам", – заявил генеральный секретарь ICF Саймон Тулсон.

Ранее мы писали, что Инна Осипенко-Радомская после двух лет выступлений за сборную Азербайджана планировала вернуться домой и в Токио-2020 выступить за сборную Украины.