Олимпийская чемпионка в 24 года перенесла операцию на сердце
Спортсменке провели операцию для снижения рисков образования тромбов и остановки сердца
Олимпийская чемпионка по плаванию-2016 датчанка Пернилла Блюме успешно перенесла операцию на сердце, сообщает Федерация плавания Дании. Операция на устранение отверстия в межпредсердной перегородке прошла в январе. Данная процедура являлась необходимой для снижения рисков образования тромбов и остановки сердца. Отмечается, что Блюм не испытала каких-либо осложнений.
"Операция прошла успешно, я очень рада, что мне провели ее. После того, как у меня обнаружили небольшой сгусток крови, у меня также проверили сердце. Врачи выяснили, что у меня небольшое отверстие в межпредсердной перегородке, которую нужно было закрыть во время операции", – сказала Блюм.
После операции Блюм начнет восстановление в тренировочном лагере в Южной Африке. Спустя несколько недель тренировок, датчанка решит, в каком весеннем соревновании ей принимать участие.
Блюм завоевала "золото" Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в плавании свободным стилем на дистанции 50 метров.
Ранее мы писали, что чемпионка Олимпиады во второй раз попалась на допинге. Сопита Танасан из Таиланда дважды за 2019 год сдала положительные допинг-пробы.
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