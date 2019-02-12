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Олимпийская чемпионка в 24 года перенесла операцию на сердце

Вчера, 20:00

Спортсменке провели операцию для снижения рисков образования тромбов и остановки сердца

Пернилла Блюме
Пернилла Блюме. Фото: Instagram
Олимпийская чемпионка в 24 года перенесла операцию на сердце //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2ff/7d0/5c62ff7d057ff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2ff/7d0/5c62ff7d057ff.jpg Другие Спортсменке провели операцию для снижения рисков образования тромбов и остановки сердца

Олимпийская чемпионка по плаванию-2016 датчанка Пернилла Блюме успешно перенесла операцию на сердце, сообщает Федерация плавания Дании. Операция на устранение отверстия в межпредсердной перегородке прошла в январе. Данная процедура являлась необходимой для снижения рисков образования тромбов и остановки сердца. Отмечается, что Блюм не испытала каких-либо осложнений.

"Операция прошла успешно, я очень рада, что мне провели ее. После того, как у меня обнаружили небольшой сгусток крови, у меня также проверили сердце. Врачи выяснили, что у меня небольшое отверстие в межпредсердной перегородке, которую нужно было закрыть во время операции", – сказала Блюм.

После операции Блюм начнет восстановление в тренировочном лагере в Южной Африке. Спустя несколько недель тренировок, датчанка решит, в каком весеннем соревновании ей принимать участие.

Блюм завоевала "золото" Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в плавании свободным стилем на дистанции 50 метров.

Ранее мы писали, что чемпионка Олимпиады во второй раз попалась на допинге. Сопита Танасан из Таиланда дважды за 2019 год сдала положительные допинг-пробы.

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Тег плавание, операция, олимпийский чемпион

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РСпорт

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