Олимпийская чемпионка в 24 года перенесла операцию на сердце

Спортсменке провели операцию для снижения рисков образования тромбов и остановки сердца

Пернилла Блюме. Фото: Instagram

Олимпийская чемпионка в 24 года перенесла операцию на сердце //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2ff/7d0/5c62ff7d057ff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2ff/7d0/5c62ff7d057ff.jpg 2019-02-12T20:00:00+02:00 Другие Спортсменке провели операцию для снижения рисков образования тромбов и остановки сердца

Олимпийская чемпионка по плаванию-2016 датчанка Пернилла Блюме успешно перенесла операцию на сердце, сообщает Федерация плавания Дании. Операция на устранение отверстия в межпредсердной перегородке прошла в январе. Данная процедура являлась необходимой для снижения рисков образования тромбов и остановки сердца. Отмечается, что Блюм не испытала каких-либо осложнений.

"Операция прошла успешно, я очень рада, что мне провели ее. После того, как у меня обнаружили небольшой сгусток крови, у меня также проверили сердце. Врачи выяснили, что у меня небольшое отверстие в межпредсердной перегородке, которую нужно было закрыть во время операции", – сказала Блюм.

После операции Блюм начнет восстановление в тренировочном лагере в Южной Африке. Спустя несколько недель тренировок, датчанка решит, в каком весеннем соревновании ей принимать участие.

Блюм завоевала "золото" Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в плавании свободным стилем на дистанции 50 метров.

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