Олимпийская чемпионка выжила в странном ДТП

Машина горнолыжницы Софии Годжи упала на микроавтобус

София Годжа отделалась легким испугом. Фото: Instagram

Олимпийская чемпионка выжила в странном ДТП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c76/05f/5cac7605f3eec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c76/05f/5cac7605f3eec.jpg 2019-04-09T13:38:05+03:00 Другие Машина горнолыжницы Софии Годжи упала на микроавтобус

Олимпийская чемпионка 2018 года в скоростном спуске итальянская горнолыжница София Годжа оказалась участницей дорожно-транспортного происшествия. 26-летняя спортсменка находилась за рулем автомобиля, когда транспортное средство, следовавшее перед ней, резко затормозило. Чтобы избежать столкновения, Годжа резко вывернула руль и потеряла контроль над машиной. Автомобиль Софии съехал с дороги и упал на припаркованный ниже микроавтобус.

К счастью, спортсменка никаких повреждений не получила. "Уверяю вас, со мной все в порядке", - написала Годжа в соцсетях.

София Годжа, помимо "золота" Пхенчхана-2018 - серебряный призер чемпионата мира 2019 года в супергиганте, бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в гигантском слаломе.

Ранее мы писали, что пьяный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко попал в аварию, пытаясь скрыться от эвакуатора. В результате ДТП спортсмен разбил два автомобиля. Как сообщили сотрудники полиции, Емельяненко заперся в машине и отказывался выходить. Им пришлось доставать его из автомобиля силой. Спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения.

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