Олимпийская чемпионка выжила в странном ДТП
Машина горнолыжницы Софии Годжи упала на микроавтобус
Олимпийская чемпионка 2018 года в скоростном спуске итальянская горнолыжница София Годжа оказалась участницей дорожно-транспортного происшествия. 26-летняя спортсменка находилась за рулем автомобиля, когда транспортное средство, следовавшее перед ней, резко затормозило. Чтобы избежать столкновения, Годжа резко вывернула руль и потеряла контроль над машиной. Автомобиль Софии съехал с дороги и упал на припаркованный ниже микроавтобус.
К счастью, спортсменка никаких повреждений не получила. "Уверяю вас, со мной все в порядке", - написала Годжа в соцсетях.
София Годжа, помимо "золота" Пхенчхана-2018 - серебряный призер чемпионата мира 2019 года в супергиганте, бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в гигантском слаломе.
Ранее мы писали, что пьяный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко попал в аварию, пытаясь скрыться от эвакуатора. В результате ДТП спортсмен разбил два автомобиля. Как сообщили сотрудники полиции, Емельяненко заперся в машине и отказывался выходить. Им пришлось доставать его из автомобиля силой. Спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения.
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