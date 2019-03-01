Пьяный российский боец Александр Емельяненко попал в аварию, пытаясь скрыться от эвакуатора

Бой скандального бойца, назначенный на 4 мая, может не состояться

Александр Емельяненко.

Пьяный российский боец Александр Емельяненко попал в аварию, пытаясь скрыться от эвакуатора //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/974/fd9/5c7974fd97c34.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/974/fd9/5c7974fd97c34.jpg 2019-03-01T20:08:55+02:00 Бокс Бой скандального бойца, назначенный на 4 мая, может не состояться

Скандальны российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко попал в ДТП под Кисловодском. Как сообщает телеграм-канал Baza, 37-летний спортсмен попытался скрыться от эвакуаторщиков, которые хотели убрать его машину. В результате этого Емельяненко попал в ДТП и разбил два автомобиля.

Как сообщили сотрудники полиции, Емельяненко заперся в машине и отказывался выходить. Им пришлось доставать его из автомобиля силой. Спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения. Теперь проведение его боя 4 мая в Екатеринбурге остается под вопросом

На днях Емельяненко попал в другой скандал. Емельяненко дал подзатыльника спарринг-партнеру во время мастер-класса. Коллеги бойца сразу же раскритиковали его выходку, назвав поведение Александра позорным.

В августе Российский боец смешанного стиля в Москве проводил поединок с американцем Тони Джонсоном. В итоге Емельяненко с разбитым лицом покинул арену на "скорой", а судьи засчитали ничью.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко обвенчался с женой, с которой он перед этим развелся.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Пьяный российский боец Александр Емельяненко попал в аварию, пытаясь скрыться от эвакуатора". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: СЭ Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.