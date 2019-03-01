Пьяный российский боец Александр Емельяненко попал в аварию, пытаясь скрыться от эвакуатора
Бой скандального бойца, назначенный на 4 мая, может не состояться
Скандальны российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко попал в ДТП под Кисловодском. Как сообщает телеграм-канал Baza, 37-летний спортсмен попытался скрыться от эвакуаторщиков, которые хотели убрать его машину. В результате этого Емельяненко попал в ДТП и разбил два автомобиля.
Как сообщили сотрудники полиции, Емельяненко заперся в машине и отказывался выходить. Им пришлось доставать его из автомобиля силой. Спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения. Теперь проведение его боя 4 мая в Екатеринбурге остается под вопросом
На днях Емельяненко попал в другой скандал. Емельяненко дал подзатыльника спарринг-партнеру во время мастер-класса. Коллеги бойца сразу же раскритиковали его выходку, назвав поведение Александра позорным.
В августе Российский боец смешанного стиля в Москве проводил поединок с американцем Тони Джонсоном. В итоге Емельяненко с разбитым лицом покинул арену на "скорой", а судьи засчитали ничью.
Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко обвенчался с женой, с которой он перед этим развелся.
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