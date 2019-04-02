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Олимпийская надежда Украины Катерина Чорний: "Тренер очень любит мой рост"

Сегодня, 09:24

Чемпионка юношеских Игр по фехтованию рассказала о сложностях перехода во взрослый спорт, книгах Гюго и о том, каким оружием владеет ее мама

Чорний получила награду из рук олимпийской чемпионка Наталья Добрынская
Чорний получила награду из рук олимпийской чемпионка Наталья Добрынская. Фото: Виталий Лазебник
Олимпийская надежда Украины Катерина Чорний: "Тренер очень любит мой рост" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/2ff/961/5ca2ff961d017.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/2ff/961/5ca2ff961d017.jpg Другие Чемпионка юношеских Игр по фехтованию рассказала о сложностях перехода во взрослый спорт, книгах Гюго и о том, каким оружием владеет ее мама

Фехтовальщица Катерина Чорний стала первой двукратной чемпионкой летних Юношеских игр-2018. И на церемонии "Герои спортивного года-2018", ежегодно проводимой НОК, это принесло 17-летней киевлянке победу в номинации "Олимпийская надежда". Катерина обошла двух чемпионов Буэнос-Айреса: прыгунью в высоту Ярославу Магучих и метателя молота Михаила Кохана. 

- Прошлый год для меня на самом деле был не очень удачный, только на одних соревнованиях удалось завоевать медаль, - рассказала нам Катерина. - И четвертое место на юношеском чемпионате мира тоже расстроило. Но отбор на Олимпиаду прошел достаточно удачно. Потом мне удалось показать себя на Играх, и вот я держу эту награду. Очень приятно, что я смогла использовать такой шанс. 

- За счет чего все сошлось на юношеских Играх? 
- Наверное, нужно было больше работать, чтобы удача приходила ко мне на каждых соревнованиях. Возможно, именно в Аргентине я почувствовала этот момент и смогла себя показать. 

- Вы высокая девушка - 185 см, помогает ли в фехтовании рост? 
- Мой тренер очень любит мой рост. И каждый раз он пытается для меня подчеркивать, что он должен мне помогать. И я стараюсь его использовать. 

- За счет длины рук? 
- Да, рычаг (смеется). Но у меня такой вид, где успешно могут фехтовать и не очень высокие, результаты не зависят от роста. 

- Как теперь оправдать надежды, которые на вас возлагают?
- Очень тяжело, мне кажется, перерасти момент, когда ты переходишь во взрослый спорт, и сделать тот шаг, чтобы добиться медали уже на взрослых соревнованиях. Это самое важное, и я надеюсь, что смогу сделать этот решающий шаг. Психологически с этим мне помогают родители, они мои психологи. И тренер - мой психолог (смеется).  

- У вас спортивная семья?
- Абсолютно! Дедушка до сих пор тренер по фехтованию, мама занималась фехтованием, папа - греблей, сестра - карате. Что касается выбора оружия, то дедушка - тренер по сабле, а мама - рапиристка, и решили остановиться на третьем виде - на шпаге. 

- Ну в шпаге у Украины уже есть олимпийская чемпионка...
- Да, и каждый раз, когда я вижу Яну Шемякину, она очень меня вдохновляет. 

- Придерживаетесь ли диеты? 
- Только той диеты, где я могу кушать все, что хочу (смеется). Серьезно. У меня никогда не было такого, чтобы ограничивать себя в чем-то. Я знаю, что если ограничу, то потом сорвусь. Лучше больше потренируюсь. 

- Чем отвлекаетесь от спорта? 
- Книги. Мне нравятся романы и детективы. И вообще мне очень нравится погружаться в мир книги. И если попадается кто-то, с кем можно обсудить книгу, то это прекрасный человек (улыбается). Сейчас я читаю "Затерянный мир" Артура Конан Дойля, а до этого была "Человек, который смеется" Виктора Гюго. Мне очень понравился Гюго, и думаю, что после "Затерянного мира" возьму его следующую книгу.

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Тег фехтование, Катерина Чорний

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АВТОР:

Павлова Елена

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