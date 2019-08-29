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Олимпийского чемпиона оштрафовали за избиение проститутки

29 августа, 17:19

Велогонщик Ян Ульрих выплатит 7200 евро за нападение на женщину

Ян Ульрих

Ян Ульрих / Фото: Getty Images

Олимпийский чемпион по велоспорту немец Ян Ульрих был оштрафован за нападение на проститутку. Об этом сообщает Reuters. Ульрих был осужден за причинение вреда здоровью и попытку принуждения. Обвинения в покушении на убийство было снято в ходе расследования. Спортсмен должен выплатить 7,2 тысячи евро.

В августе 2018 года Ульрих оскорбил 31-летнюю женщину и потребовал вернуть 600 евро, которые он заплатил ей за услуги. Затем он толкнул ее к стене и избил. Пострадавшая повредила плечо и шейный отдел позвоночника. В тот момент Ульрих находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В прошлом году Ульрих напал на дом актера Тиля Швайгера. Артист обратился за помощью в полицию.

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Ян Ульрих стал победителем "Тур де Франс" в 1997-м, в 2000-м выиграл "золото" Олимпиады в групповой гонке. Спустя несколько лет он завершил спортивную карьеру, а летом 2013-го признался в употреблении допинга.

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Ранее мы писали, что Эган Берналь стал самым молодым победителем "Тур де Франс" за последние 100 лет. Также Берналь стал первым представителем Колумбии, одержавшим победу в "Тур де Франс". 

Добавим, что лучший молодой гонщик "Тур де Франс" Ярослав Попович гостил в редакции "Сегодня":

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велогонщик Велоспорт Ян Ульрих

Источник: lenta.ru

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