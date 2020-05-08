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Неудачно пошутил: олимпийского чемпиона строго наказали за оригинальные сексуальные домогательства

8 мая, 10:02

Андрей Фоменко

Корейский мастер шорт-трека Лим Хе Чун неудачно пошутил

Олимпийский чемпион по шорт-треку Пхенчхана-2018 Лим Хе Чун до сих пор продолжает страдать из-за своего необдуманного поступка летом прошлого года. Тогда спортсмен в присутствии девушек снял штаны со своего партнера по команде. Эти действия расценили как сексуальное домогательство. Еще в прошлом году, через два месяца после инцидента, Лима наказали отстранением от соревнований на год. К слову, голландский спортсмен, оскорблявший корейского олимпийского чемпиона, попал в больницу.

Тот инцидент во время тренировочного сбора команды Южной Кореи по шорт-треку до сих пор вылазит Лим Хе Чуну боком. Как сообщает AFP, дело дошло до суда, который решил оштрафовать "шутника" на три миллион вон (примерно 2500 долларов). Также многократного чемпиона мира обязали пройти 40 часов терапии для лиц, обвиненных в преступлениях на сексуальной почве.

Читайте о том, что кореец перебрался в Россию и попал в допинговый скандал.

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Южная Корея олимпийский чемпион шорт-трек Сексуальное домогательство

Источник: telegraf.com.ua

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