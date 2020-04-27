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Перебрался в Россию и попал в допинговый скандал: самый титулованный шорт-трекист завершил карьеру

27 апреля, 17:27

Александр Трикиша

Знамениты спортсмен пропустил Олимпиаду-2018 из-за скандала с допингом

Самый титулованный мастер шорт-трека в истории Виктор Ан объявил о завершении спортивной карьеры. Ан Хен Су трижды становился Олимпийским чемпионов в составе сборной Южной Кореи, а затем повторил свое достижение в под российским флагом и именем Виктор. Ране мы писали, что другого Олимпийского чемпиона по шорт-треку дисквалифицировали на год за пару грубых слов в Instagram.

"Из-за продолжающейся боли в колене на восстановление, лечение и реабилитацию после соревнований уходит много времени, поэтому полноценно тренироваться очень трудно. Помимо постоянной боли в колене появились и другие травмы, поддерживать спортивную форму становится все сложнее, поэтому я решил, что пришло время оставить большой спорт. Я пришел к выводу, что продолжать спортивную карьеру на одной только мотивации невозможно. Я думаю, что сейчас подходящее время, поэтому принял решение отойти от дел", – написал в открытом письме спортсмен.

34-летний Ан – шестикратный олимпийский чемпион, шестикратный абсолютный чемпион мира (2003-2007, 2014), 20-кратный чемпион мира. Восьмикратный обладатель Кубка мира. Экс-рекордсмен мира на дистанциях 1000, 1500 и 3000 метров. Многократный чемпион Европы, России и Южной Кореи.

В 2011 году у него случился конфликт с федерацией Южной Кореи. После травмы колена на родине спортсмена списали, из-за чего он решил сменить гражданство. Но, как и у многих российских спортсменов, карьера Ана ознаменовалась допинговым скандалом. Официальных обвинений в употреблении запрещенных препаратов Ану не выдвигали, но его имя упоминалось в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, поэтому титулованный спортсмен был недопущен на Олимпиаду-2018.

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олимпийский чемпион шорт-трек Виктор Ан

Источник: Сегодня|Спорт

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