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Олимпийскую чемпионку Кастер Семеню не допустят к чемпионату мира

Вчера, 23:47

Легкоатлетка отказывается проходить гормональную терапию

Кастер Семеня

Кастер Семеня / Фото: AFP

Олимпийскую чемпионку Кастер Семеню не допустят к чемпионату мира https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/0ac/d1d/5d40acd1d68ff.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/0ac/d1d/5d40acd1d68ff.jpg Другие Легкоатлетка отказывается проходить гормональную терапию

Южноафриканская бегунья Кастер Семеня пропустит ближайший чемпионат мира по легкой атлетике, который состоится в Дохе. Об этом сообщает агентство Reuters.

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У спортсменки был зафиксирован повышенный уровень тестостерона в организме. Согласно новым правилам Международной ассоциации легкоатлетических федераций от апреля 2018 года, необходимый уровень тестостерона не должен превышать пяти наномоль на литр.

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Семеня изначально была не допущена, однако затем Федеральный суд Швейцарии удовлетворил ее апелляцию. Теперь же суд отменил это решение.

Семеня является двукратной олимпийской чемпионкой в беге на 800 метров.

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8 мая вступили в силу правила IAAF по допуску к соревнованиям легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона в крови. Чтобы получить доступ к стартам, спортсменки должны принимать препараты для снижения уровня гормона. Семеня ранее заявила, что не намерена проходить гормональную терапию для понижения естественно вырабатываемого у нее высокого уровня тестостерона. 

Напомним, что недавно в Токио презентовали олимпийские медали Игр-2020:

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легкая атлетика олимпийская чемпионка Кастер Семеня

Источник: sport24.ru

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