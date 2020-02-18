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"Он упал мне под ноги": российский лыжник не победил и обвинил норвежцев в заговоре и нечестной игре

18 февраля, 21:43

Призер Олимпийских игр Большунов считает, что его сбили намеренно

Лыжные гонки

Лыжные гонки / Фото: Twitter

Похоже, скандал с участием Норвегии и России намечается в лыжных гонках. Так, российский лыжник Александр Большунов остался недоволен полуфинальным забегом в спринте на третьем этапе престижнейшего "Ски Тура", где он упал и не смог пробиться в финал. В своем падении Большунов увидел целый заговор. Ранее норвежский лыжник заявил, что российские спортсмены "тупые как пробка".

В полуфинале Большунов пострадал из-за контакта с норвежцем Сименом Хегстадом Крюгером, который по ходу дистанции начал смещаться в сторону россиянина, и оба упали. Александр потерял много времени и в итоге не смог пробиться в финальную гонку, а Крюгер и вовсе прибежал последним. Выиграл спринт еще один норвежец, олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, который недавно заработал курьезный перелом.

"Считаю, это несправедливо. Похоже, норвежская команда ведет нечестную игру. Он упал прямо мне под ноги. Если они хотят побеждать вот так — хорошо, но выглядит это несправедливо. Показалось, что там было более чем достаточно места. Не было никаких причин падать мне на лыжи. Не помню, когда я в последний раз был так зол. Все остальные гонки были хорошими и честными, но не сегодняшняя", — цитирует Большунова NRK.

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падение лыжные гонки лыжник Йоханнес Клебо Александр Большунов

Источник: Чемпионат

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