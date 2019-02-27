Операция "Кровопускание": пять спортсменов задержаны на чемпионате мира
Полиция раскрыла криминальную группировку, связанную с запрещенными препаратами
Сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии провели в среду успешную операцию против международной допинговой сети, в рамках которой провели обыски в расположении нескольких сборных команд на чемпионате по лыжным видам спорта в Зефельде и задержали по подозрению в нарушении антидопингового законодательства двоих спортсменов сборной Австрии, одного спортсмена сборной Казахстана и двоих спортсменов из Эстонии.
По данным норвежского NRK, задержанными австрийцами оказались Доминик Бальдауф и Макс Хауке.
Операция под названием "Кровопускание" была проведена силами Федерального ведомства по уголовным делам Австрии, Бюро по борьбе с организованной преступностью, Таможенной службой по борьбе с контрабандой Мюнхена. "По запросу прокуратуры Мюнхена и прокуратуры Инсбрука 27 февраля была организована операция в Зефельде и Германии, в ходе которой в общей сложности были задержаны девять человек и проведено 16 обысков", – отметили в австрийском ведомстве.
По данным следователей, расследование по подозрению в коммерческом спортивном мошенничестве и применении запрещенных препаратов и методов допинга в Германии была раскрыта криминальная группировка, связанная со спортивным медиком, доктором Маркусом С. Преступники действовали из города Эрфурт и на протяжении нескольких лет предоставляли допинг для спортсменов.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в Зефельде с 20 февраля по 3 марта.
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