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Операция "Кровопускание": пять спортсменов задержаны на чемпионате мира

Сегодня, 15:48

Полиция раскрыла криминальную группировку, связанную с запрещенными препаратами

Масштабная операция по борьбе с допингом
Масштабная операция по борьбе с допингом. Фото: AFP
Операция "Кровопускание": пять спортсменов задержаны на чемпионате мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/695/407/5c76954074344.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/695/407/5c76954074344.jpg Другие Полиция раскрыла криминальную группировку, связанную с запрещенными препаратами

Сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии провели в среду успешную операцию против международной допинговой сети, в рамках которой провели обыски в расположении нескольких сборных команд на чемпионате по лыжным видам спорта в Зефельде и задержали по подозрению в нарушении антидопингового законодательства двоих спортсменов сборной Австрии, одного спортсмена сборной Казахстана и двоих спортсменов из Эстонии.

По данным норвежского NRK, задержанными австрийцами оказались Доминик Бальдауф и Макс Хауке.

Операция под названием "Кровопускание" была проведена силами Федерального ведомства по уголовным делам Австрии, Бюро по борьбе с организованной преступностью, Таможенной службой по борьбе с контрабандой Мюнхена. "По запросу прокуратуры Мюнхена и прокуратуры Инсбрука 27 февраля была организована операция в Зефельде и Германии, в ходе которой в общей сложности были задержаны девять человек и проведено 16 обысков", – отметили в австрийском ведомстве.

По данным следователей, расследование по подозрению в коммерческом спортивном мошенничестве и применении запрещенных препаратов и методов допинга в Германии была раскрыта криминальная группировка, связанная со спортивным медиком, доктором Маркусом С. Преступники действовали из города Эрфурт и на протяжении нескольких лет предоставляли допинг для спортсменов.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в Зефельде с 20 февраля по 3 марта.

Ранее мы писали о новом скандале с допингом в России: наказаны 12 легкоатлетов. Двое спортсменов лишены наград Олимпиады-2012, у двоих забрали "золото" ЧМ-2013.

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Тег допинг, чемпионат мира, лыжные гонки

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Источники:

ТАСС , sport24.ru

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