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Опытный украинский спортсмен погорел на допинге – прощайте, Олимпийские игры

12 апреля, 09:31

Вадим Авдасев

В анализах триатлониста Даниила Сапунова нашли запрещенный препарат

Еще один украинский спортсмен попался на употреблении запрещенных веществ. 38-летний мастер триатлона Даниил Сапунов погорел на допинге. Ранее Сапунов давал советы, как начать регулярно бегать.

Уроженец Запорожья сдал положительный допинг-тест 8 октября 2019 года, сообщает немецкий сайт tri2b.com. Произошло это за четыре дня до гонки Ironman Hawaii-2019. В анализах крови спортсмена обнаружили эритропоэтин. Это белок, один из гормонов почек, который контролирует эритропоэз – образование красных кровяных клеток (эритроцитов). Уже известно, что Сапунова дисквалифицируют на четыре года.

Даниил три раза участвовал в Олимпийских играх. Причем с 2002 по 2009 год он выступал за Казахстан, а до 2002-го и с 2010-го – за Украину. В 2018 году выиграл единственную в карьере гонку серии Ironman в Малайзии. На Олимпиаде-2012 в Лондоне показал 42-й результат.

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Читайте, как Беседин впервые рассказал о своем допинг-скандале.

В 2008-2010 гг. был женат на житомирской триатлонистке Юлии Елистратовой, которая некоторое время выступала под фамилией мужа.

Смотрите сюжет о состоянии Национального антидопингового центра

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спорт триатлон допинг

Источник: ua.tribuna.com

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