Оружие от отца и декрет после олимпийской медали: длинноногой звезде украинского фехтования – 28 лет

Уйти в декрет фактически на взлете карьеры решится не каждый, но сегодняшняя именинница, украинская саблистка Елена Кравацкая сделала перерыв после серебряной медали Олимпиады-2016 в Рио. Перед карантином фехтовальщица из Черновцов практически вернулась в прежнюю форму и боролась за место в команде на следующие Игры – в Токио, которые из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021 году. Ведь 28 лет – это далеко не предел.

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Кравацкая была фактически обречена заняться фехтованием, так как три поколения ее семьи по мужской линии посвятили себя этому виду спорта.

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Елена заявила о себе, когда завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы среди юниоров в 2010-м и в том же году — мировое юниорское "золото" в команде. А в сезоне-2013/14 она приняла участие в своем первом крупном профессиональном соревновании. На Евро в Страсбурге стала второй в квалификации, однако после столь многообещающего начала проиграла немке Сибилле Клемм и финишировала 17-й.

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На чемпионате мира в Казани в 2014-м Елена в первом раунде наткнулась на олимпийскую чемпионку Софью Великую и вынуждена была прекратить борьбу. Зато она попала в резервный состав Украины в команде, которую вела за собой Ольга Харлан, и стала бронзовым призером чемпионата.

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В сезоне-2014/15 Кравацкая впервые вышла на Кубок мира, где смогла завоевать бронзовую медаль. А в июне 2015 года на первых Европейских играх в Баку украинская команда саблисток с Кравацкой в составе выиграла золотую медаль, дожав в финале итальянок со счетом 45:43.

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Украинки стремительно пробились в финал и на Олимпиаде 2016 года в Бразилии, но в решающей битве уступили "золото" россиянкам.

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"Когда мы вышли с помоста, там стояли журналисты мы попросили время, чтобы отойти. Поплакали, успокоились, обнялись, поняли – все равно у нас есть медаль, если б ее не было, было бы хуже. Решили, все исправим в Токио, а пока будем наслаждаться", – рассказала потом о впечатлениях от финала саблистка.

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В 2017 году Елена ушла в декрет, но в январе 2019-го выступила на всеукраинском турнире, где стала третьей.

"Если сравнивать мое фехтование до декрета и сейчас, то могу сказать одно: я еще не в форме. Что касается психологической стороны дела, то, когда я на соревнованиях, отключаюсь от всего, не говоря уже о том времени, что я нахожусь на дорожке – я просто забываю обо всем на свете: я фехтую! Поэтому то, что у меня есть ребенок, никак не сказывается на моем фехтовании", – рассказал тогда Кравацкая.

А уже в декабре 2019-го сборная Украины после более чем трехлетнего перерыва выступала своим "серебряным" составом Рио-2016 – Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Воронина и Елена Кравацкая. "Сине-желтый" квартет тогда занял четвертое место среди 25-ти команд, остановившись в шаге до "бронзы".

Смотрите, как украинские фехтовальщики выступили на чемпионате мира 2019 года

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