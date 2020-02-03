Звездные виноделы спорта: от великого Гретцки до частного напитка Бекхэмов

Дэвид и Виктория Бекхэмы / Фото: Instagram

На днях свое вино презентовал украинский теннисист Сергей Стаховский, который является на данный момент первой ракеткой страны. И оказалось, что тяга к виноделию для звезд мирового спорта не нова. Кто-то делает это для души, кто-то ради денег или возможности удивить друзей и близких.

УЭЙН ГРЕТЦКИ – 99 НАВСЕГДА

Виноделье оказалось весьма популярным среди хоккеистов. Великий канадец с украинскими корнями Уэйн Гретцки, который 26 января отпраздновал 59-летие, владеет виноградниками в Британской Колумбии и Калифорнии, и винодельческим поместьем в Канаде, на Ниагарском полуострове, которое так и называется – Wayne Gretzky Estates. К развитию этого бизнеса четырехкратный обладатель Кубка Стэнли привлек настоящих профессионалов своей сферы – известного винодела Крейга Макдональда и мастера погреба Джошуа Бича.

Запустить собственный винный бренд на правах партнерства Гретцки предложили в 2006 году. Поначалу хоккеист не возлагал на новый бизнес больших надежд, но к декабрю 2007 года его мерло было одним из самых продаваемым вин канадского Союза виноторговцев качественной продукцией (VQA). В 2008-м он запускает собственную винодельню. За первый год винный бренд Уэйна Гретцки выпустил 660 тысяч бутылок вина, а за второй увеличил производство до 960 тысяч.

Вина Wayne Gretzky Estates, на которых красуется название "99" в честь номера игрока, неоднократно становились лауреатами региональных, канадских и международных конкурсов – например, All Canadian Wine Championships и Los Angeles International Wine and Spirits. Их можно купить на сайте винодельни по демократичной цене – от $14,95 до $120,20 за бутылку. Или попробовать в ресторане звезды хоккея. Интересно, что помимо вина, Гретцки выпускает виски "99", с 2019 года его компания начала производить еще и крафтовое пиво.

Уэйн Гретцки / Фото: Facebook

ИГОРЬ ЛАКТИОНОВ – ВИНО КАК ДИЕТА

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Игорь Ларионов рассказывает, что вином увлекся еще в 1992 году. Он стал коллекционировать понравившиеся ему вина, и в какой-то момент захотел создать собственное и угостить этим вином других. На данным момент владеет собственным рестораном и виноградниками в Калифорнии, Австрии и Испании.

Производит вместе с виноделами коллекционные вина, в названиях которых запечатлены хоккейные термины – Triple Overtime и Hattrick (тройной овертайм и хет-трик). Вина "Трипл Овертайм" варьируются от 248 до 545 гривен за бутылку. "Вино уже давно часть моей диеты. Я выпиваю два-три бокала за ужином и чувствую себя прекрасно", – с улыбкой заявляет Лактионов.

ДЭВИД БЕКХЭМ – НАПОИЛ ЖЕНУ

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К производству своего вина звезду мирового футбола Дэвида Бэкхема подтолкнула жена Виктория Бекхэм. В 2008 году он приобрел винодельню в Калифорнии, в долине Напа, и подарил ее на день рождения своей второй половинке. Но и сам Дэвид оказался при деле. Теперь у семейства Бекхэмов всегда есть бутылочка собственного вина под рукой на случай неожиданного прихода гостей.

Но, к сожалению для широкой публики, Дэвид и Виктория пока не планируют делать на этом бизнес и производить вино в промышленных масштабах. Вместо этого на своем винограднике они создают марочные вина с командой специалистов, чтобы произвести впечатление на своих друзей и семью.

АНДРЕС ИНЬЕСТА – ЗАХВАТ ВКУСА

Самый титулованный испанский футболист в истории, бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста имеет винодельческое хозяйство Bodega Iniesta. В 2010 году 26-летний футболист потратил около 9 млн евро ($11,3 млн) на покупку виноградников и винодельни менее чем в двух километрах от своего родного городка в провинции Кастилия-Ла-Манча, площадью в 200 гектаров. Пока Андрес играл, винным проектом руководил его отец, который и начинал бренд Bodega Iniesta еще в 1990-х годах с 10 гектаров виноградников в Manchuela DO.

Со временем винодельня начала выпускать в год около 700 тысяч бутылок. Его экспортировали более чем в 35 стран мира. Один из сортов Андрес назвал в честь любимой дочери Валерии. Иньеста подчеркивал, что, занявшись виноделием, он пытался "наверстать" время своего отсутствия в родных краях. Но в последние годы бизнес Иньестаы вышел за пределы Альбасете и даже Испании. Он купил новые виноградники во Франции и Италии. У вина Иньесты широкая линейка – от белого вина из сортов Макабео и Шардоне за 5,72 евро за бутылку до более премиального красного за 20,24 евро из сорта Бобаль, также есть и розовое.

ДУЭЙН УЭЙД – НОТКА ЧЕРНИЧНОГО ПИРОГА

Трехкратный чемпион НБА, известный американский баскетболист Дуэйн Уэйд представил свою марку вина в июле 2015 года. Его первое вино, Wade Cabernet Sauvignon Napa Valley 2012, было выпущено в Китае в 2015 году. Вскоре после этого вино попало в США. "Я не пил большую часть своей жизни, – объяснил он. – А когда в первый раз попробовал, то это был рислинг, и это было сладко". Впоследствии к хорошему вину его приучил партнер по команде Алонзо Морнинг. А затем в сотрудничестве с именитой маркой Pahlmeyer Уэйд основал собственный бренд D Wade Cellars и владеет винодельней в долине Напа.

Жена Уэйда, актриса Гэбриэль Юнион вспоминала, как запустила свой винный бренд, производящий калифорнийский шардоне, и это изменило баскетболиста, который тоже загорелся идеей создать вино после завершения карьеры. Но сделал это раньше. В 2014 году перед ним стояли три вариации каберне, созданные Pahlmeyer специально по его заказу, и он должен был выбрать одно. По душе звезде "Майами" пришелся вариант с нотками горького шоколада, сушеного табака, шалфея и черничного пирога. Он попробовал и объявил: "Кажется, у меня получилось. Теперь у меня есть собственное вино".

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ЛИОНЕЛЬ МЕССИ – ОБМЫЛ ТРЕТИЙ МЯЧ

Свое вино выпускает и легендарный аргентинский футболист Лионель Месси. К такому решению он пришел после получения третьего "Золотого мяча". Для этого он нанял профессиональных виноделов – компанию, расположенную в его родной провинции Мендоса. Лео – не совсем винодел, скорее лицо и имя марки, но свое вино уже имеет. В первоначальную линейку вошло одно белое, два красных и игристое вино.

Все средства от продажи вина под маркой Leo поступают на благотворительность, чтобы "продолжить работу по созданию проектов, направленных на здоровье младенцев и образование, а также создания спортивных секций в качестве ключевого элемента борьбы с бедностью и уязвимостью".

МАРИО АНДРЕТТИ – ГРОЗДЬ ВМЕСТО СКОРОСТИ

В 1994 году чемпион Формулы-1, американец с итальянскими корнями Марио Андретти ушел из большого спорта, чтобы наконец-то реализовать на калифорнийской земле, свою страсть к роскошным винам и итальянскому стилю жизни. В 1996 году он вместе со своим другом, Джо Антониони, который был спонсором команды Андретти, приобрел 42 гектара виноградников в северной части Долины Напа.

Они построили винодельню, помещения для дегустаций и гостиницу. Поклонники автоспорта могут.не только продегустировать вино, но и посетить биографическую выставку автогонщика. Винодельня Андриетти выпускает под его брендом несколько вин в ценовом диапазоне от 30 до 40 долларов. Самое же известное его вино – Andretti Montona Reserve стоит немного дороже – 65 долларов. Ежегодно выпускают нескольких десятков тысяч ящиков вина. Экспортируются они не только в США, но и за их пределы.

АНДРЕА ПИРЛО – И СТЕЛЬКА ИЗ ПРОБКИ

Андреа Пирло/Фото pratumcoller.it

Итальянский футболист, чемпион мира Андреа Пирло, владеет семейной винодельней Pratum Coller на Севере Италии – недалеко от Брешии, которая открылась в 2007 году. Ежегодно на ней производится 20 000 бутылок вина. Среди вин – белое Треббьяно ди Лугана, розовое и два красных, стоимостью от 10,50 евро до 22-х.

В честь футболиста Nike не так давно даже выпустила особые бутсы – по задумке их цвет повторяет цвет вина из сорта Мерло. Также в них вложены стельки из пробки. Nike утверждает, что увлечение Пирло вином имеет глубокие корни – в детстве он проводил много времени за сбором урожая винограда. Винодельню Андреа Пирло может посетить любой желающий.

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