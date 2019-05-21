"Папараць кветка": в Минске презентовали медали Европейских игр

Около двухсот украинских спортсменов выступят на соревнованиях в Беларуси

Медаль Европейских игр-2019. Фото: Twitter

Ровно за месяц до начала II Европейских игр, которые с 21 по 30 июня состоятся в Минске (Беларусь) состоялась презентация медалей соревнований. В дизайне наград нашел отражение главный символ Игр, а именно, волшебный цветок папоротника "Папараць кветка".

Организаторы Минска-2019 рассказали о легенде медали. "Ее форма – это классический круг, внутри которого изображены лучезарные элементы с размытыми контурами. Именно так выглядит солнце яркого летнего дня, напоминая о времени проведения Игр. Конец июня – самый жаркий период белорусского лета, когда солнце словно плавится на небосклоне", – отмечают организаторы.



Неслучайно и диаметр медали – 9,5 сантиметров, ведь население Беларуси составляет 9,5 млн человек. Впечатления домашнего уюта и тепла добавляет чехол для наград, изготовленный из натурального дерева. Это вызывает ассоциации с традиционными белорусскими ремеслами, природой и, в частности, лесами. Здесь, в самом сердце Европы, по легенде, зацветает чудесный цветок – "Папараць кветка", которая осуществляет мечты.



Отметим, всего для II Европейских игр будет изготовлено 1084 медали: 329 золотых и серебряных и 426 бронзовых. Наименование вида спорта и дисциплины, в которой вручается медаль, будет выгравировано на обратной стороне каждой награды.



Кроме медалей, которые получат призеры турнира будут изготовлены памятные награды для всех участников и представителей спортивных делегаций II Европейских игр. Эти медали станут уменьшенной копией наград медалистов соревнований.



Отметим, сегодня в активе украинский уже 198 лицензий. Окончательный состав олимпийской сборной Украины для участия в Минске-2019 станет известен в начале июня.

Ранее стало известно, что японцы сдали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей летних Игр-2020. Для изготовления полного комплекта наград необходимо чуть менее 7 тонн драгоценных металлов.

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