Паралимпиец чудом спасся от акул во время тренировочного заплыва

Член паралимпийской сборной Испании по плаванию Ариэль Шренк едва не стал жертвой акул во время тренировки в море. Спортсмен не мог тренироваться несколько недель из-за карантина, вызванного пандемией. Но после некоторых послаблений Ариэль отправился на побережье, чтобы вернуть свою форму. Ранее мы писали, что парень снял на видео кишащий акулами пляж. Инцидент произошел в американском округе Нью-Смирна-Бич.

Во время заплыва парень услышал крик матери, которая наблюдала за тренировкой сына с берега. Она заметила плавники возле сына и подняла панику. Услышав крик, Ариэль заметил, что к нему приближается две акулы. Без лишних раздумий парень со всех сил принялся грести, чтобы как можно быстрее добраться до берега.

"Я ужасно запаниковал и начал плыть как сумасшедший. Думаю, это были самые быстрые 100 метров, которые я когда-либо проплывал. Я остановился на секунду, чтобы отдышаться, когда увидел, что моя мать кричит как сумасшедшая", – рассказал Ариэль об инциденте испанскому ТВ.

INSTAGRAM

Реклама

Накануне полиция опубликовала изображения гигантской акулы, плавающей у берега Коста-Тропикал. Хищник длиной более семи метров был снят с лодки гражданской гвардии. Но, по мнению властей, акулы, преследовавшие Ариэля, больше похожи на синих акул, которые меньше в размерах.

Напомним, что в начале января перспективного австралийского футболиста убила акула. Эрик Биригитти упал в море со скалы во время прогулки с друзьями.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама