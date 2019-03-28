Пересмотр итогов Сочи-2014: российский допинг породил шесть новых олимпийских чемпионов
Для латвийцев и швейцарцев отчеканят новые награды – россияне свои не возвращают
Четыре российских бобслеиста – Александр Зубков, Алексей Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло – лишены золотых наград зимних Олимпийских игр в Сочи-2014. Как сообщает Insidethegames.biz, это решение вступило в силу только сейчас, хотя спортсменов признали виновными в употреблении допинга еще в декабре прошлого года.
Как результат, золотые медали в соревнованиях двухместных экипажей досталось швейцарцам Беату Хефти и Алексу Бауманну. Тогда как в четверках чемпионами после перераспределения наград стали бобслеисты из Латвии Арвис Вилкасте, Янис Стренге, Оскар Мелбрадис и Даумант Дрейшкенс.
Интересно, что подвергнутый наказанию бобслеист Александр Зубков после завершения карьеры возглавлял федерацию бобслея России. Он отказывается вернуть свои медали Международному олимпийскому комитету, таким образом, необходимо чеканить новые, чтобы вручить латвийцам и швейцарцам.
Как сообщалось ранее, двукратная олимпийская чемпионка отстранена за допинг, а ее страну могут оставить без Олимпиады-2020.
Также сообщалось, что украинец получит "бронзу" чемпионата Европы благодаря допингу российского спортсмена.
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