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Двукратная олимпийская чемпионка отстранена за допинг, а ее страну могут оставить без Олимпиады-2020

Сегодня, 10:50

Сюй Шуцзин дисквалифицирована на 3 года за нарушение антидопинговых правил

Фото: AFP
Двукратная олимпийская чемпионка отстранена за допинг, а ее страну могут оставить без Олимпиады-2020 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c8a/725/5c9c8a7257367.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c8a/725/5c9c8a7257367.jpg Другие Сюй Шуцзин дисквалифицирована на 3 года за нарушение антидопинговых правил

Двукратная олимпийская чемпионка по тяжелой атлетике Сюй Шуцзин дисквалифицирована на 3 года за нарушение антидопинговых правил, информирует focustaiwan.tw. Запрещенное вещество было найдено в ее допинг-пробе еще в конце 2017 года. Как отмечается, информация об этом обнародована только сейчас из уважения к частной жизни. Дисквалификация тайваньской спортсменки, уже завершившей карьеру, будет отсчитываться с января 2018 года.

В результате Сюй Шуцзин пришлось подать в отставку с поста тренера в Национальном центре спортивной подготовки. Ее также лишили серебряной медали чемпионата мира-2017. Кроме того, будут перепроверены ее допинг-пробы с Олимпийских игр.

По словам тяжелоатлетки, из-за травмы ноги в 2017 году ей пришлось принять биологически активную добавку, уменьшающую стресс. При этом она не знала о наличии в добавке запрещенных веществ.

Теперь Федерация тяжелой атлетики Тайваня может быть отстранена от участия в соревнованиях на четыре года и рискует пропустить предстоящую Олимпиаду. По правилам ВАДА, если спортсмены одной страны в течение четырех лет три или более раз сдавали положительный допинг-тест, то может последовать дисквалификация. Ранее надопинге попалась тайваньская тяжелоатлетка Сопита Танасан.

Как мы сообщали ранее, украинских атлетов собираются не допустить к Олимпиаде-2020. Наши спортсмены сдали три положительные допинг-пробы за год.

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Тег допинг, тяжелая атлетика, Олимпиада-2020

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СЭ

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