Двукратная олимпийская чемпионка отстранена за допинг, а ее страну могут оставить без Олимпиады-2020
Сюй Шуцзин дисквалифицирована на 3 года за нарушение антидопинговых правил
Двукратная олимпийская чемпионка по тяжелой атлетике Сюй Шуцзин дисквалифицирована на 3 года за нарушение антидопинговых правил, информирует focustaiwan.tw. Запрещенное вещество было найдено в ее допинг-пробе еще в конце 2017 года. Как отмечается, информация об этом обнародована только сейчас из уважения к частной жизни. Дисквалификация тайваньской спортсменки, уже завершившей карьеру, будет отсчитываться с января 2018 года.
В результате Сюй Шуцзин пришлось подать в отставку с поста тренера в Национальном центре спортивной подготовки. Ее также лишили серебряной медали чемпионата мира-2017. Кроме того, будут перепроверены ее допинг-пробы с Олимпийских игр.
По словам тяжелоатлетки, из-за травмы ноги в 2017 году ей пришлось принять биологически активную добавку, уменьшающую стресс. При этом она не знала о наличии в добавке запрещенных веществ.
Теперь Федерация тяжелой атлетики Тайваня может быть отстранена от участия в соревнованиях на четыре года и рискует пропустить предстоящую Олимпиаду. По правилам ВАДА, если спортсмены одной страны в течение четырех лет три или более раз сдавали положительный допинг-тест, то может последовать дисквалификация. Ранее надопинге попалась тайваньская тяжелоатлетка Сопита Танасан.
Как мы сообщали ранее, украинских атлетов собираются не допустить к Олимпиаде-2020. Наши спортсмены сдали три положительные допинг-пробы за год.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Двукратная олимпийская чемпионка отстранена за допинг, а ее страну могут оставить без Олимпиады-2020". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинец получит "бронзу" чемпионата Европы благодаря допингу российского спортсмена
Тагильский ходок лишен своих наград. Спустя пять лет медаль прилетит к нашему Руслану Дмитренко
Титулованная теннисистка из Италии вернулась на корт после дисквалификации за допинг
Эррани отбываала 10-месячное отстранение за употребление запрещенных препаратов
Участник Олимпиады в Пхенчхане признался в применении кровяного допинга
Спортсмен заявил, что пошел на этот шаг, потому что все требовали от него результатов
Австрийский велогонщик признался в применении кровяного допинга
Штефан Денифль был одним из клиентов арестованного накануне немецкого доктора Марка Шмидта