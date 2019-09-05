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"Первый темнокожий": депутат Жан Беленюк бросает Раду ради чемпионата мира

5 сентября, 12:55

Спортсмен попал в заявку сборной Украины на сентябрьский ЧМ-2019

Жан Беленюк и президент Владимир Зеленский

Жан Беленюк и президент Владимир Зеленский / Фото: Instagram

Федерация греко-римской борьбы Украины назвала состав на чемпионат мира. В него вошли: Виктор Петрик, Ленур Темиров, Александр Грушин, Артур Политаев, Максим Евтушенко, Владимир Яковлев, Юрий Шкрюба, Николай Крысов, Николай Кучмий. Естественно, что один из сборников стоит особняком – Жан Беленюк. Этим летом он стал народным депутатом Украины.

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Жан Венсанович Беленюк родился 24 января 1991 года в Киеве. Его мать – украинка, а отец из Руанды. Погиб в ходе гражданской войны на родине. В борьбу Жан пришел в девять лет и с тех пор собрал ощутимый букет наград.

Олимпийские игры

  • "серебро" – 2006

Чемпионат мира

  • "золото" 2015
  • "серебро" 2018
  • "бронза" 2014

Чемпионат Европы

  • "золото" 2014
  • "золото" 2016
  • "золото" 2019
  • "бронза" 2012

Европейские игры

  • "золото" 2019
  • "серебро" 2015

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А летом 2019 года Жан решил, что хватит критиковать чиновников и пора самому что-то менять. Спортсмен решил пойти в депутаты. Он попал в ТОП-10 списка от партии "Слуга народа" и уже обживается в Верховной Раде.  

Свое первое фото из парламента Жан подписал так: "Українці! Покажіть це фото усім, хто наполегливо стверджує про засилля праворадикальних сил в Україні!", добавив хэштег "першийтемношкірий".

Затем снова было немного юмора от новоизбранного депутата:

"Знайшов непоганих важковаговиків для збірної з боротьби"



Ну и раз пошел в политику – держи удар. Пользователи соцсетей взъелись на спортсмена из-за того, что он назвал женщин бабами. Беленюк в Instagram опубликовал фото с Европейских игр, подписав: "Бабе – цветы, спортсменам – медали!..." Жана тут же обвинили в сексизме. "Бабе – ??? Может девушкам или женщине", "У человека на руках мандат депутата, а он сексистский пост бросает. Что он там делать будет? Молодежь с совком в душе", – посыпались гневные отзывы, но борец свой пост не исправил.

Кстати, чемпионат мира пройдет с 14 по 22 сентября в Нур-Султане (Казахстан). В Раде Жан посетил три пленарных заседания, но пока никаких законов не подавал. Он занимает должность первого заместителя главы Комитета по делам молодежи и спорта.

Как Жан Беленюк готовился к ЧМ?

 "Быть спортсменом-депутатом – это когда ты успеваешь потренироваться в двухчасовой перерыв между утренним и вечерним пленарным заседание Верховной Рады", – объяснил Беленюк.

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депутат Жан Беленюк борьба греко-римская

Источник: Сегодня|Спорт

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