"Технично": Беленюк растолковал свой гопак и сравнил себя с депутатом из Армении

Украинский борец, завоевавший "золото" Европейских игр в Минске, рассказал о своем танце и походе в парламент

Жан Беленюк. Фото: AFP

В последний день Европейских игр в Минске в категории до 87 кг наш призер ОИ-2016 греко-римлянин Жан Беленюк боролся за "золото" с азербайджанцем Исламом Аббасовым, которого обыгрывал в этом году в финале чемпионата Европы. Пока девочка в зале тонким голосочком кричала "Украина!", на ковре Жан четко разобрался с оппонентом – 3:1. Как и два месяца назад после победы над Исламом на Европе, Беленюк станцевал чемпионский гопак под игравший на арене Дворца спорта хит Turn Down For What. Даже добавил несколько новых современных движений.

"Когда я после Европы вернулся домой, мне вопросы задавали не о моей победе, а о том, как я танцевал гопак, – признался" Сегодня" Жан Беленюк. – Всем очень понравилось. И чтобы еще раз подбодрить болельщиков, я решил снова станцевать".

"Два предыдущих старта в Беларуси я проиграл, – продолжает Жан Беленюк. – А с этим азербайджанцем я встречался уже порядка семи раз. В первый я ему уступил, но это было в Азербайджане, и ему на родине помогли судьи. А последующие разы я у него выигрывал. Грамотно провел все схватки? Вы знаете, я уже в таком возрасте, что приходится побеждать технично. Мне все-таки не 20 лет, когда я мог налево-направо свои силы разбрасывать. Насыщенные будни меня ждут, ребята. Сейчас два дня отдохнуть, а потом включаюсь в работу".

А так Беленюк танцевал на тренировочном ковре

"У меня и предвыборная кампания, и спортивная жизнь. Главное, совмещать достойно и результативно, – говорит Жан Беленюк. – Есть такой спортсмен – Арсен Джулфалакян из Армении. Он тоже сейчас в парламенте и очень удачно совмещает. Говорит, что непросто, естественно. Но думаю, я не хуже буду это делать. По крайней мере первый год, а после окончания Олимпиады в Токио буду полностью погружен в политическую деятельность".

