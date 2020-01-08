Последствия авиакатастрофы: легкоатлетов Украины призвали не планировать турниры на Ближнем Востоке

ФЛАУ обратилась в Министерство иностранных дел за разъяснениями

Арена чемпионата мира по легкой атлетике / Фото: Getty Images

Федерация легкой атлетики Украины на своем сайте сделала заявление в связи с авиакатастрофой самолета украинских авиалиний, который следовал из Тегерана в Киев. Авария привела к многочисленным человеческим жертвам, и организация выразила глубокую обеспокоенность обострением ситуации на Ближнем Востоке.

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В связи с этими трагическими событиями ФЛАУ прибегла к следующим шагам. Во-первых, президент ФЛАУ Игорь Гоцул дал поручение тренерскому штабу национальной сборной Украины по легкой атлетике не планировать и не проводить никаких официальных мероприятий в странах Ближнего Востока – тренировочных сборов или участия в соревнованиях.

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Во-вторых, легкая атлетика Украины обращается к спортсменам и тренерам с просьбой воздержаться от поездок в этот регион ради собственной безопасности. Также легкая атлетика Украины обратилась в Министерство иностранных дел Украины с просьбой предоставить детальные рекомендации по странам и территориям, которые являются зонами риска, и будет информировать легкоатлетическое сообщество о полученных ответах.

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