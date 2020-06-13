"Посмотрел на ее ноги и подумал – феноменальна": красотка с украинскими корнями переписала историю Канады

А сначала Олексяк даже не хотели брать в плавательные клубы Торонто

Сегодня всего-навсего 20 лет исполняется известной пловчихе, олимпийской чемпионке Рио-2016 Пенни Олексяк. Четыре года назад она привезла из Бразилии четыре медали и стала первой канадкой, которой удалось собрать столько наград на голубых дорожках за одни Игры. А еще у Пенни, как это можно понять и по фамилии, украинские корни, хотя сама канадка говорила и о польском происхождении.

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Пенелопа, а уменьшительно – Пенни родилась в Торонто и стала четвертым ребенком в очень спортивной семье – брат Джейми играет в НХЛ за "Даллас Старс", Джейк – тоже хоккеист, но в студенческой команде, а сестра Хэйли – гребчиха Северо-Восточного университета. А отец Пенни, Ричард, играет в футбол, баскетбол, а также занимается легкой атлетикой.

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Любопытно, что профессионально Пенни стала заниматься плаванием уже в возрасте девяти лет при поддержке отца. При этом Олексяк сначала отказали сразу в нескольких плавательных клубах в Торонто, не видя в девочке потенциала. Но она таки добилась своего.

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А когда в 12 лет ее увидел главный тренер клуба в Торонто Билл О’Тулл, он уже знал, что она особенная:

"У нее были все задатки чемпиона. Я посмотрел на ее руки и ноги и подумал, что эта девушка станет феноменальной спортсменкой".

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1 августа Пенни Олексяк стала олимпийской чемпионкой на "королевской" дистанции 100 метров вольным стилем, разделив "золото" с американкой Симоне Мануэл. Еще две "бронзы" девушка взяла в эстафете и "серебро" – в личке. В итоге в 16 лет Пенни стала самой юной медалисткой Канады на Играх и первым атлетом, который привез с одной Олимпиады сразу четыре медали. Не удивительно, что ей доверили нести флаг на церемонии закрытия в Рио-2016.

А по возвращении домой рекордсменка Канады стала очень востребована в рекламе – как среди косметических фирм, так и среди производителей спортивной экипировки. А также стала лучшей спортсменкой Канады 2016 года. Сейчас пловчиха готовится к штурму олимпийских дорожек Токио в 2021 году.

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