Потерял беременную невесту, сын сгорел за 12 часов, но он стал счастливым: невероятная история нашего чемпиона

Сегодня 49 лет исполняется украинскому олимпийскому чемпиону по спортивной гимнастике Рустаму Шарипову, жизнь которого местами складывалась ой как непросто и даже трагично. Но спортсмен выстоял – стал главой многодетной семьи и построил успешную тренерскую карьеру в США.

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Шарипов родился в Душанбе, где и начал заниматься гимнастикой в возрасте шести лет. Парень оказался очень талантливым и быстро стал первым номером Таджикистана в своем возрасте. Рустама заметили и пригласили пятым номером в юниорскую команду СССР, а тренироваться и развивать свою карьеру его пригласили на родину матери – в Украину.

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В 15-летнем возрасте Шарипов перебрался в Харьков, а три года спустя стал чемпионом СССР среди юношей. Мастерство Рустама стремительно росло, и в 1991 году его взяли запасным сборную СССР на чемпионате мира. А уже в 1992 году Шарипов завоевал первую олимпийскую медаль – в командном зачете в составе объединенной команды уже развалившегося СССР в Барселоне.

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После каталонских Игрк Шарипов, Григорий Мисютин и Игорь Коробчинский сформировали ядро уже сборной Украины. Хотя поначалу Рустам не был уверен, что потянет роль лидера и хотел завязать со спортом в 1993 году, когда его тренер уехал в Канаду. Но все хорошенько обдумал и решил остаться. А уже в 1994-м Шарипов выиграл первую личную медаль чемпионата мира – "серебро" на коронных брусьях. А вскоре стал лучшим в мире на этом снаряде.

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На Олимпиаду 1996 года в Атланте Рустам приехал в числе фаворитов и никому не отдал сои коронные брусья, став олимпийским чемпионом. Кроме этого, в составе сборной Украины Шарипов получил бронзу в командном зачете.

Однако дальнейший путь чемпиона оказался тернистым. Переезд в Австралию не принес ожидаемого результата, его первый шестилетний брак развалился, а дети Евгений и Дарья остались с женой и он их практически не видел. Кроме того, в 1999 году Шарипов был вынужден завязать с карьерой гимнаста из-за травмы. Доктора были непреклонны – если он не хочет остаться парализованным на всю жизнь, то должен уйти из гимнастики.

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Поднять свой бизнес у гимнаста не получилось, тренировать и зарабатывать в Харькове Рустаму не дали, а нужно было содержать не только свою семью, но и помогать родителям, которых спортсмен перевез из Таджикистана в Украину. Но главный удар обрушился на парня в личной жизни.

"Мы с невестой ждали ребенка. Она уже была на седьмом месяце беременности. Я уехал на соревнования. У нее началось кровотечение. Врачи не смогли ничего сделать. Даже на похороны не успел", – рассказывал уже спустя годы Шарипов, который после двойной потери впал в депрессию.

Очень своевременной оказалась работа в США, где он смог начать с чистого листа. Он начинал помощником тренера в штате Оклахома, а затем принял предложение хьюстонской академии гимнастики в качестве ассистента тренера Кевина Мазеики. Далее в карьере Шарипова наступил этап в университете Оклахомы, и уже длительное время он работает главным тренером в Огайо: "У нас два парня в сборной и один из них занял третье место на этапе Кубка мира на коне".



Украинские чемпионы Шарипов и Верняев

Личная жизнь Шарипова также наладилась. Он познакомился с американкой Амбер, у которой были украинские корни по линии бабушки: "Амбер работала у нас в спортзале секретарем. Чем она мне так понравилась? Своей застенчивостью, скромностью". Однако исходя из предыдущего неудачного опыта, гимнаст долго не решался ухаживать за девушкой. Тем не менее этой паре судилось быть вместе.

Амбер поддержала Рустама, когда в июне 2005 года он потерял сына от первого брака – Жене было всего девять лет: "У него поднялась высокая температура, и ребенок "сгорел" буквально за 12 часов. Вирусная инфекция…" А теперь Шарипов счастливый отец уже пятерых детей во втором браке.

Шарипов нечастый гость на родине, с тех пор, как в начале 2000-х переехал на постоянное место жительства в США, но в свое время приезжал в составе тренерского штаба американской сборной в Киев на Кубок Захаровой, выступал на "Золотой Лилии" с другим олимпийским чемпионом на брусьях Валерием Гончаровым.

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