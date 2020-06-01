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Детское "золото": ТОП-10 самых юных олимпийских чемпионов к Международному дню защиты детей

1 июня, 12:11

Александр Трикиша Александр Трикиша

Юные чемпионы доказывают, что могут наравне соревноваться со взрослыми

В первый день лета во всем мире отмечают Международный день защиты детей. Праздник был учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, а впервые отмечался годом позже.

Специально к празднику мы подготовили десятку самых молодых Олимпийских чемпионов. Эти юнцы доказали, что могут соревноваться наравне со взрослыми спортсменами. Накануне мы опубликовали подборку самых красивых спортсменок-блондинок ко Всемирному дню блондинок.

Интересно, что самым юным олимпийским чемпионом считается француз Марсель Депайе, которому на момент победы на Олимпиаде-1900 было по разным данным от 8 до 10 лет, но официально его достижение не было засчитано. История гласит, что сборная Нидерландов по академической гребле просто заменила своего рулевого на местного паренька и утаила это от организаторов.

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Самой же юной среди представителей Украины является гимнастка Татьяна Гуцу, завоевавшая золотые медали в личном и командном многоборье на Олимпиаде-1992 в Барселоне в 15-летнем возрасте. Напомним, что несколько лет назад Татьяна Гуцу сделала заявление, что ее изнасиловал партнер по сборной СССР Виталий Щербо.

Татьяна Гуцу

Татьяна Гуцу / Фото: Getty Images

САМЫЕ ЮНЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ:

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Димитриос Лундрас (Греция) Олимпиада-1896, спортивная гимнастика, 10 лет и 218 дней

Инге Серенсен (Дания) Олимпиада-1936, плавание, 12 лет и 24 дней

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Ким Юн Ми (Южная Корея) Олимпиада-1994, шорт-трек, 13 лет и 85 дней

Марджори Гестринг (США) Олимпиада-1936, прыжки в воду, 13 лет и 268 дней

Киоко Ивасаки (Япония) Олимпиада-1992, плавание, 14 лет 6 дней

Кристина Эгерсеги (Венгрия) Сеул-1988, плавание, 14 лет 41 день

Надя Команечи (Румыния) Олимпиада-1976, спортивная гимнастика, 14 лет 429 дней

Кусуо Китамура (Япония) Олимпиада-1932, плавание, 14 лет 307 дней

Доминик Мочану (США) Олимпиада-1996, спортивная гимнастика, 14 лет 310 дней

Лорена Гурендес (Испания) Олимпиада-1996, художественная гимнастика, 15 лет 86 дней

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

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день защиты детей олимпийский чемпион

Источник: Сегодня|Спорт

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