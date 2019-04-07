Путин, трансгендеры, Олимпиада в Сочи: британская пловчиха критикует современный спорт
Призерка Олимпиады-1980 считает, что некоторым странам наплевать, как завоевывать медали
Серебряный призер Олимпиады-1980 по плаванию британка Шэррон Дэйвис выступила против участия трансгендеров в женских соревнованиях. Ранее мы писали, что двое трансгендеров выиграли женские соревнования в США. Бывшие мужчины легко обогнали девушек в спринтерском забеге.
"Потенциально все это может полностью разрушить женский спорт. Трансгендеры будут иметь нечестное преимущество над обычными спортсменками. Тем более, что мы знаем, что некоторым странам абсолютно плевать, как завоевывать медали. Мы это знаем как минимум из того, что русские натворили в Сочи-2014.
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Так что если будет правило, что спортсмену даже не надо делать операцию, а всего лишь идентифицировать себя как женщина и принимать препараты, понижающие уровень тестостерона, то тогда множество таких людей поедут на Олимпиаду и будут брать медали в женских соревнованиях.
Если бы я была Владимиром Путиным, то я бы отобрала своих лучших мужчин-спортсменов и сказала бы им: "Вы должны поехать на женские соревнования и привезти назад огромный мешок медалей, причем вы даже правила нарушать не будете". Мы знаем по опыту Восточной Германии о том, насколько далеко могут заходить люди, чтобы побеждать", – рассказала Дэйвис.
Ранее мы писали, что в IAAF ввели правила участия в турнирах для "интерсексов". Организация опубликовала правила допуска для легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона.
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