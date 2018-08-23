Пять украинских шахматисток выступят на чемпионате мира в России

Турнир по нокаут-системе пройдет в ноябре в Ханты-Мансийске

Сразу пять украинских шахматисток вошли в число участниц чемпионата мира по нокаут-системе, который пройдет с 1 по 25 ноября 2018 года в Ханты-Мансийске.

На турнире Украину представят: Анна Музычук, Анна Ушенина, Мария Музычук, Наталия Жукова, Инна Гапоненко. Всего на турнире выступят 64 шахматистки. Из них пока еще неизвестны два кандидата от ФИДЕ.

Напомним, что Анна Ушенина была чемпионкой мира по шахматам в 2012-2013. А Мария Музычук владела короной в 2015-2016 годах.

Ранее мы писали, что "Реал" и "Барселона" ведут борьбу за шахматистку Анну Музычук. Украинка побывала в гостях у обеих команд и получила именные футболки.

Напомним, что пост Анны в Facebook о бойкоте чемпионата мира в Саудовской Аравии стал самым популярным в истории украинского Facebook. Тогда украинка отказалась выступать в арабской стране из-за запретов и ограничений, действующих в отношении женщин и девушек.

В конце 2016 года Анна Музычук сначала стала чемпионкой мира по быстрым шахматам, обеспечив себе титул за тур до завершения турнира. А затем Аня выиграла "золото" чемпионата мира по блицу.