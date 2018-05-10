"Реал" и "Барселона" ведут борьбу за украинскую шахматистку Анну Музычук

Бывшая чемпионка мира по шахматам Анна Музычук получила в подарок от испанской "Барселоны" именную футболку с восьмым номером, принадлежащий легенде клуба Андресу Иньесте. Украинка посетила матч каталонцев в Примере против "Вильярреала" (5:1).

Интересно, что раньше Музычук встретилась с лидером заклятого врага "Барселоны" мадридского "Реала" Криштиану Роналду и обменялась с ним футболками. Португалец получил майку "Королевского клуба" с именем Анна, а украинке досталась футболка обладателя "Золотого мяча".

А после выхода "Реала" в финал Лиги чемпионов Анна сфотографировалась с героем ответного полуфинала с "Баварией" Каримомо Бензема.

Напомним, что пост Анны в Facebook о бойкоте чемпионата мира в Саудовской Аравии стал самым популярным в истории украинского Facebook. Тогда украинка отказалась выступать в арабской стране из-за запретов и ограничений, действующих в отношении женщин и девушек.

Напомним, что в конце 2016 года Анна Музычук сначала стала чемпионкой мира по быстрым шахматам, обеспечив себе титул за тур до завершения турнира. А затем Аня выиграла "золото" чемпионата мира по блицу.

В марте 2017 года Музычук дошла до финала чемпионата мира по классическим шахматам. В упорном поединке лишь на тай-брейке Анна уступила мировую корону китаянке Тань Чжунъи. Чемпионат проходил в Иране и шахматистки все время играли в платках, что было для них крайне неудобно.