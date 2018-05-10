"Реал" и "Барселона" ведут борьбу за украинскую шахматистку Анну Музычук

Сегодня, 11:54

Украинка уже имеет именные футболки испанских грандов

Фото Instagram
Фото Instagram

Бывшая чемпионка мира по шахматам Анна Музычук получила в подарок от испанской "Барселоны" именную футболку с восьмым номером, принадлежащий легенде клуба Андресу Иньесте. Украинка посетила матч каталонцев в Примере против "Вильярреала" (5:1).

Интересно, что раньше Музычук встретилась с лидером заклятого врага "Барселоны" мадридского "Реала" Криштиану Роналду и обменялась с ним футболками. Португалец получил майку "Королевского клуба" с именем Анна, а украинке досталась футболка обладателя "Золотого мяча".

А после выхода "Реала" в финал Лиги чемпионов Анна сфотографировалась с героем ответного полуфинала с "Баварией" Каримомо Бензема.

Напомним, что пост Анны в Facebook о бойкоте чемпионата мира в Саудовской Аравии стал самым популярным в истории украинского Facebook. Тогда украинка отказалась выступать в арабской стране из-за запретов и ограничений, действующих в отношении женщин и девушек.

Напомним, что в конце 2016 года Анна Музычук сначала стала чемпионкой мира по быстрым шахматам, обеспечив себе титул за тур до завершения турнира. А затем Аня выиграла "золото" чемпионата мира по блицу.

В марте 2017 года Музычук дошла до финала чемпионата мира по классическим шахматам. В упорном поединке лишь на тай-брейке Анна уступила мировую корону китаянке Тань ЧжунъиЧемпионат проходил в Иране и шахматистки все время играли в платках, что было для них крайне неудобно.
шахматы, футбол, Барселона, Анна Музычук

Вы сейчас просматриваете новость ""Реал" и "Барселона" ведут борьбу за украинскую шахматистку Анну Музычук". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Серхи Роберто был удален в матче с "Реалом". Фото AFP

Игрок "Барселоны" дисквалифицирован на четыре матча за отмашку в "Эль-Класико"

Вчера, 16:46

Во время поединка с "Реалом" в чемпионате Испании Серхи Роберто ударил Марсело и был удален с поля

Футбол

Зинедин Зидан. Фото AFP

Рекорд Зидана: тренер не проиграл "Барселоне" в первых четырех гостевых матчах

7 Мая, 14:47

На счету мадридского клуба две победы и две ничьи
Загрузка...

Футбол

"Барселона" - "Реал" - 2:2. Фото AFP

Битва "Барселоны" и "Реала" в Эль-Класико: четыре мяча и удаление

6 Мая, 23:59

В меньшинстве "Барселона" на своем поле сыграла вничью с принципиальным соперником - 2:2

Футбол

Криштиану Роналду выйдет с первых минут. Фото AFP

Стали известны составы на суперматч "Барселона" - "Реал"

6 Мая, 21:35

Месси и Роналду выйдут с первых минут "Эль-Класико"
Загрузка...