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Рекорд на Кубке мира: лучшее выступление единственного скелетониста Украины

10 января, 19:50

Во Франции Гераскевич финишировал на восьмом месте после двух попыток

Скелетон/Фото IBSF

Скелетон/Фото IBSF

Первый украинский скелетонист Владислав Гераскевич завершил выступления на этапе Кубка мира в Ла Плане. Во Франции впервые в сезоне 20-летний Влад финишировал в топ-10 и показал лучший для себя результат на этапах Кубка мира. Ранее мы писали, что Гераскевич начал сезон в скелетоне с недельной задержкой.

Владислав Гераскевич/Фото Viesturs Lacis

Владислав Гераскевич/Фото Viesturs Lacis

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В каждом из двух заездов Гераскевич приезжал на седьмой позиции и в итоговом протоколе по сумме двух попыток расположился на восьмом месте. Отметим, что до этого лучшим результатом Гераскевича на этапах Кубка мира была девятая строчка – в прошлом сезоне он достигал этого на соревнованиях в латвийской Сигулде и канадском Уистлере. Победителем этапа в Ла Плане стал россиянин Александр Третьяков.

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Скелетон. Кубок мира. Ла Плань
1. Александр Третьяков (Россия) – 1.58,90 (59,28 + 59,62)
2. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1.59,27 (59,60 + 59,67)
3. Ген Вэньцян и Сун Бин Юн (Южная Корея) – 2.00,29 (1.00,07 + 1.00,22)
...8. Владислав Гераскевич – 2.00,51 (1.00,26 + 1.00,25)

В общем зачете Кубка мира Гераскевич поднялся на две позиции и теперь занимает 14 место. Следующий этап пройдет 17 января в австрийском Инсбруке. Ранее

Смотрите также блиц Владислава Гераскевича

Блиц. Владислав Гераскевич

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кубок мира скелетон Владислав Гераскевич

Источник: Сегодня|Спорт

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