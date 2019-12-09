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Три рекорда в порывах ветра и снега: Гераскевич начал сезон в скелетоне с недельной задержкой

9 декабря, 10:58

После первой попытки украинец шел на шестом месте, а вот вторая попытка оказалась менее удачной

Владислав Гераскевич/Фото Viesturs Lacis

Владислав Гераскевич/Фото Viesturs Lacis

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Украинский скелетонист Владислав Гераскевич открыл новый зимний сезон, поставив на Кубке мира в США три личных рекорда. Напомним, что старт сезона перенесли на неделю из Юты в Лейк-Плэйсид, что понесло за собой логистические проблемы для участников и потерю денег за заранее бронированные объекты. Ранее тренер Михаил Гераскевич рассказывал: "На отборе в команду просил решить уравнение".

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Тем не менее, невзирая на все эти перестановки, Гераскевич в первой попытке ухитрился развить лучшую скорость в карьере на стартовом разгоне – 4,97 сек (5, 16 – предыдущий), затем на финише – 53,28 сек (54,40), а, в целом, показать и максимальную скорость на треке – 121,53 км/час (118,8). После такого рекордного первого заезда украинец занимал шестое место и отставал от лидера всего на 0,22 секунды.

Владислав Гераскевич/Фото Viesturs Lacis

Владислав Гераскевич/Фото Viesturs Lacis

Но, к сожалению, повторить свой успех и вот второй попытке Гераскевичу помешала погода, которая для многих участников стала лотереей. Кто-то успевал проскочить между порывами ветра со снегом, а вот украинцу не повезло. В итоге, Владислав показал 19-й результат во втором заезде и занял общее 12-е место на первом этапе Кубка мира.

"Первый заезд, пожалуй, был лучшим в моей карьере, новые личные рекорды в стартовом разгоне и на финише, – говорит Владислав. – После первого заезда проигрывал лидеру всего 0,22 секунды и был на 6-ой позиции. Но, небольшие ошибки во втором заезде и погода внесли свои коррективы в итоговый результат – 12 место.

Еще в прошлом сезоне мы бы праздновали, но аппетиты растут, так что уже 13 декабря будем стремиться улучшить результат. Оставайтесь с нами, дальше больше".

Также мы уже сообщали, что Владислав Гераскевич отказал топовым странам: "Мы украинцы и будем выступать за Украину".

Смотрите также блиц с Владиславом Гераскевичем

Блиц. Владислав Гераскевич

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кубок мира скелетон Владислав Гераскевич

Источник: Сегодня|Спорт

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