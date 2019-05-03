Рекордсмен по числу участий в Олимпийских играх завершил карьеру в 72 года

Канадский конник Иан Миллар намерен сосредоточится на тренерской работе

Миллар на соревнованиях в Канаде. Фото: Getty Images

Рекордсмен по числу участий в Олимпийских играх канадский конник Иан Миллар объявил о завершении профессиональной карьеры. 72-летний Миллар намерен сосредоточится на тренерской работе.

"Представлять Канаду столько раз было величайшей честью. За последние несколько лет меня все больше и больше привлекала работа с молодыми всадниками, и я рад расширить свою тренерскую деятельность, чтобы поделиться своими знаниями и страстью со следующим поколением", – сказал Миллар.

Миллар выступал на 10 Олимпиадах. Впервые он принял участие в Олимпийских играх в 1972 году, последними для него стали Игры 2012 года в Лондоне. Канадец не принял участие только в Олимпиаде-1980 в Москве – в связи с бойкотом соревнований.

Миллар является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине. Также в его активе четыре золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды Панамериканских игр. В 1986 году Миллар был награжден орденом Канады – высшей гражданской наградой страны.

Ранее мы писали, что чемпионка Сеула-1988 Нино Салуквадзе поедет на рекордную девятую Олимпиаду.

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