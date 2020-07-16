Роботы и железные собаки заменили зрителей на стадионе в Японии: они танцевали под звуки командного гимна

Вместо людей на трибунах арены Fukuoka Dome вместимостью 40 000 человек находилось более 40 "машин"

Из-за пандемии коронавируса большая часть соревнований по всему миру проходят без зрителей. В итоге японский бейсбольный клуб "Фукуока Софтбанк Хоукс" привлек на трибуны роботов, которые попытались повторить движения танца, который обычно исполняли перед началом матча болельщики под звуки командного гимна – сообщает robotstart.info. Ранее мы писали, что на Играх-2020 роботы будут доставлять еду и напитки.

Реклама

Из-за пандемии соревнования по бейсболу в Японии были возобновлены 19 июня при условии отсутствия зрителей. Вместо людей на трибунах стадиона Fukuoka Dome вместимостью 40 000 человек находилось более 40 роботов: человекоподобные SoftBank Pepper и роботы-собаки Spot от Boston Dynamic. Некоторые из танцующих роботов даже махали флагами и надели кепки "Хоукс".

Читайте также: Роботы вместо арбитров: ФИФА готовит революционные изменения в футболе

Клубом владеет та же компания, которая производит роботов Pepper. Этого робота использовали для борьбы с коронавирусом по всей Японии, в том числе в качестве персонала для гостиниц, где живут пациенты с коронавирусом.

Реклама

Отметим, что реакция поклонников команды в соцсетях была неоднозначной. "Я думаю, что это как антиутопия", — написал один из пользователей Twitter, хотя другой назвал увиденное представление "безумно красивым".

Смотрите, как на Олимпиаде-2018 робот делал фото

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама