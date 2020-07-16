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Роботы и железные собаки заменили зрителей на стадионе в Японии: они танцевали под звуки командного гимна

16 июля, 01:19

Елена Павлова Елена Павлова

Вместо людей на трибунах арены Fukuoka Dome вместимостью 40 000 человек находилось более 40 "машин"

Из-за пандемии коронавируса большая часть соревнований по всему миру проходят без зрителей. В итоге японский бейсбольный клуб "Фукуока Софтбанк Хоукс" привлек на трибуны роботов, которые попытались повторить движения танца, который обычно исполняли перед началом матча болельщики под звуки командного гимна – сообщает robotstart.info. Ранее мы писали, что на Играх-2020 роботы будут доставлять еду и напитки.

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Из-за пандемии соревнования по бейсболу в Японии были возобновлены 19 июня при условии отсутствия зрителей. Вместо людей на трибунах стадиона Fukuoka Dome вместимостью 40 000 человек находилось более 40 роботов: человекоподобные SoftBank Pepper и роботы-собаки Spot от Boston Dynamic. Некоторые из танцующих роботов даже махали флагами и надели кепки "Хоукс".

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Клубом владеет та же компания, которая производит роботов Pepper. Этого робота использовали для борьбы с коронавирусом по всей Японии, в том числе в качестве персонала для гостиниц, где живут пациенты с коронавирусом.

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Отметим, что реакция поклонников команды в соцсетях была неоднозначной. "Я думаю, что это как антиутопия", — написал один из пользователей Twitter, хотя другой назвал увиденное представление "безумно красивым".

Смотрите, как на Олимпиаде-2018 робот делал фото

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Япония роботы танец бейсбол

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